Putin, ‘partenariato Russia-Cina è forza stabilizzatrice’

Keystone-SDA

La cooperazione tra Russia e Cina in ambito multilaterale svolge "un ruolo fondamentale negli affari globali", mentre il "coordinamento strategico" bilaterale "funge da forza stabilizzatrice" di fronte a sfide e minacce.

(Keystone-ATS) Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista scritta alla Xinhua, alla vigilia della sua visita in Cina per il vertice Sco di Tianjin e per la parata militare del 3 settembre su Piazza Tienanmen per la fine della Seconda guerra mondiale.

Putin ha elogiato la cooperazione in ambito multilaterale tra Russia e Cina, riaffermando che “gli scambi tra i due Paesi su questioni internazionali critiche” hanno dimostrato che Mosca e Pechino condividono ampi interessi comuni e opinioni “sorprendentemente simili su questioni fondamentali”.

Il concetto russo di creare uno spazio comune di sicurezza “equa e indivisibile” in Eurasia è “in stretta sintonia con l’Iniziativa per la Sicurezza Globale proposta dal presidente cinese Xi Jinping”.

Il leader russo ha affermato che la stretta cooperazione tra Mosca e Pechino ha influenzato positivamente il lavoro dei principali forum economici, tra cui il G20 e l’Apec. “Quest’anno, i nostri amici sudafricani detengono la presidenza del G20. Grazie ai loro sforzi, non vediamo l’ora di consolidare i risultati del Sud del mondo e di consolidarli come fondamento per la democratizzazione delle relazioni internazionali”.