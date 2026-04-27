Putin a Araghchi, ‘Mosca farà possibile per pace in Medio Oriente’

Keystone-SDA

La Russia spera che il popolo iraniano superi questo periodo di difficoltà e che la pace arrivi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante l’incontro con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a San Pietroburgo, come riferiscono le agenzie russe.

Il presidente ha sottolineato che la Russia farà tutto il possibile, nell’interesse dell’Iran e degli altri Paesi della regione, “per portare la pace in Medio Oriente il più rapidamente possibile”.

Putin ha inoltre affermato di aver ricevuto la scorsa settimana un messaggio dalla Guida Suprema Mojtaba Khamenei.

Da parte sua il ministro degli Esteri iraniano Araghchi durante un incontro con Putin ha dichiarato che i rapporti tra Russia e Iran rappresentano una partnership strategica e “saranno rafforzati”. “Per noi, le relazioni iraniano-russe rappresentano un partenariato strategico di altissimo livello. Continueremo su questa strada”, ha dichiarato Araghchi, citato da Ria Novosti.

L’incontro tra il leader russo e il ministro degli Esteri iraniano si è svolto nella Sala Petrovsky della Biblioteca presidenziale Boris Yeltsin. Per la delegazione russa, hanno partecipato all’incontro il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il consigliere presidenziale Yuri Ushakov e il capo dell’Intelligence militare, Igor Kostyukov. Oltre ad Araghchi, la delegazione iraniana comprendeva il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi e l’ambasciatore iraniano a Mosca Kazem Jalali.