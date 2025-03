Putin accoglie invito Trump a risparmiare ucraini in Kursk

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di aver accolto l'invito di Donald Trump a risparmiare i soldati ucraini nel Kursk e ha assicurato che a chi si arrenderà verrà garantita la vita e un trattamento dignitoso. Lo riporta l'agenzia Interfax.

(Keystone-ATS) Per esaudire il desiderio espresso da Trump Putin ha invitato Kiev ad ordinare ai suoi soldati di deporre le armi.

Il presidente russo ha poi dichiarato che “la nuova amministrazione” Usa “guidata dal presidente Trump sta facendo di tutto per ripristinare almeno qualcosa di ciò che”, a suo avviso, “è stato praticamente ridotto a zero e distrutto dalla precedente amministrazione americana” e che “in generale, la situazione” nei rapporti tra Mosca e Washington “sembra iniziare a muoversi”.

Putin ha però anche affermato che la ripresa delle relazioni con Washington è “un processo che non è facile, per non dire complicato”, riporta la Tass.

