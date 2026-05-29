Putin si sfila, ‘basta bugie, non vogliamo attaccare l’Europa’

Keystone-SDA

Una "menzogna" in stile Goebbels. Così Vladimir Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a Paesi della Ue, mentre minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania.

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(Keystone-ATS) Ma contemporaneamente, come è nel suo stile, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev non rinuncia alla provocazione, avvertendo che “i cittadini degli Stati dell’Ue, come le popolazioni dei Paesi in guerra, non potranno dormire sonni tranquilli”.

“Come diceva Goebbels – ha affermato il leader del Cremlino citando il ministro della Propaganda del Terzo Reich – più una menzogna è incredibile, più velocemente verrà creduta”. E “sembra che si faccia proprio questo in relazione ai piani aggressivi della Russia contro i Paesi dell’Europa occidentale. Si tratta di una menzogna, grossolana e sfacciata”, ha aggiunto il presidente russo, parlando dei ripetuti allarmi per l’avvistamento di presunti droni russi sui cieli d’Europa. “Sappiamo che droni ucraini hanno sorvolato la Finlandia , la Polonia e alcuni Stati baltici – ha ricordato Putin. La reazione iniziale è stata esattamente la stessa che si sta verificando ora in Romania : ‘Aiuto, i russi stanno attaccando'”. Accuse e allarmi “infondati”, gli ha fatto eco la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

Nemmeno Medvedev ha ammesso responsabilità russe per il drone che ha colpito Galati. “Certo, dobbiamo scoprire di chi fosse”, ha sottolineato. Ma ha messo in guardia le popolazioni della Ue dalle conseguenze delle decisioni delle loro autorità che, ha affermato sono entrate “unilateralmente in guerra con la Russia”. In un post su X, l’attuale vice segretario del Consiglio di sicurezza nazionale si è rivolto direttamente alle opinioni pubbliche dei Paesi della Ue: “Siate vigili e non sorprendetevi di nulla – ha scritto -. Il sonno tranquillo è finito. Ma sapete a chi chiedere spiegazioni!”. “Droni europei, pezzi di ricambio per questi droni, altre armi, per non parlare dell’intelligence, partecipano quotidianamente ad attacchi contro il nostro Paese. A causa delle loro azioni, edifici residenziali vengono danneggiati e i nostri civili muoiono”, ha affermato l’ex presidente russo.

“Non dimentichiamo che le armi europee ci stanno sparando direttamente addosso, ed è impossibile ignorarlo”, ha rincarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che “pertanto, ovviamente, in questa situazione l’Europa non può pretendere di mediare in alcun modo” per una pace negoziata in Ucraina.

Nessuna trattative è comunque in corso attualmente, ha sottolineato Putin, che ha giustificato il pesante attacco con droni e missili su Kiev della scorsa settimana come una risposta a un bombardamento ucraino su un dormitorio studentesco a Starobilsk, nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove secondo le autorità di Mosca sono rimasti uccisi 21 ragazzi e ragazze e oltre 40 sono rimasti feriti. Il presidente russo ha quindi rovesciato le accuse. Sono i Paesi occidentali, ha detto che “forniscono droni” agli ucraini per colpire i civili russi. E ha aggiunto che i giornalisti di questi Paesi dovrebbero “vergognarsi” per avere minimizzato o ignorato la strage degli studenti a Starobilsk.