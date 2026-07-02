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Qatar, ‘progressi positivi’ nei colloqui indiretti tra Usa e Iran

Keystone-SDA

I negoziatori di Usa e Iran hanno compiuto "progressi positivi" durante i colloqui indiretti a Doha, col prossimo round previsto dopo i funerali dell'ex leader supremo Ali Khamenei: lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “I mediatori di Qatar e Pakistan hanno concluso oggi incontri separati coi negoziatori statunitensi e iraniani, con progressi positivi sulle questioni relative al Memorandum d’intesa di Islamabad”, sulla base dei risultati del vertice del Bürgenstock (NW), ha detto Ansari.

“Le parti hanno concordato di proseguire le discussioni prossimamente, con il prossimo incontro che sarà programmato il prima possibile dopo le esequie dell’ex leader supremo iraniano”, ha aggiunto il portavoce ministeriale del Qatar.

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