Qatar, ‘tregua a Gaza incompleta senza il ritiro di Israele’

Keystone-SDA

Il cessate il fuoco a Gaza resta "incompleto" senza il "ritiro totale" delle forze israeliane dal territorio palestinese: lo ha detto il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, durante una conferenza a Doha.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Siamo in un momento critico. Non possiamo ancora considerare che ci sia un cessate il fuoco”, ha sostenuto il premier qatariota, il cui Paese svolge un ruolo di mediazione nel conflitto in Medio Oriente.

Al Thani ha tuttavia aggiunto i mediatori stanno lavorando insieme per passare alla fase successiva dell’accordo tra Israele e Hamas.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

