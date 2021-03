Quanto è neutrale davvero la Svizzera?

Essere neutrali non è diventato più facile. La politica svizzera fatica a trovare una nuova definizione della sua neutralità in un contesto internazionale segnato da un unilateralismo e da una polarizzazione crescenti. Sempre più decisioni di politica estera rischiano di urtare una delle parti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 marzo 2021 - 13:46

Eppure la neutralità, uno strumento di politica di estera profondamente radicato nell'identità nazionale, sembra fatta apposta per una situazione del genere, perché offre ai diplomatici uno spazio di manovra per raggiungere i propri obiettivi.

Finora la Svizzera ha saputo approfittare del suo statuto. "Grazie alla neutralità è percepita come attore politico autonomo", ha osservato Laurent Goetschel, direttore della fondazione svizzera per la pace Swisspeace a Berna, in un'intervista con la Televisione svizzera SRF nell'estate 2018.

Ci si può tuttavia chiedere quanto a lungo il Paese possa ancora godere di questo spazio di manovra. Washington o Pechino, Bruxelles o Mosca, Teheran o Riad? Questi dilemmi si pongono sempre più spesso in ambiti come le importazioni tecnologiche, gli accordi commerciali o anche i valori universali e il diritto internazionale.

Per esempio nell'ambito del conflitto commerciale latente tra gli USA e la Cina: Berna sogna un accordo di libero scambio con Washington e vuole nello stesso tempo modernizzare l'accordo già esistente con Pechino.

O se la Svizzera arriverà finalmente a chiarire i suoi rapporti con l'Unione europea: quando si tratterà di adottare sanzioni dell'UE contro, per esempio, la Russia, Bruxelles potrebbe non essere più molto tollerante verso le eccezioni di Berna.

Oppure nel caso del giornalista assassinato Jamal Khashoggi, quando la Svizzera non ha appoggiato una dichiarazione firmata da tutti gli Stati dell'UE, in cui si chiedeva che l'omicidio fosse oggetto di un'indagine approfondita e che l'Arabia Saudita sostenesse le indagini.

Come reagisce la Svizzera ufficiale a questa crescente polarizzazione? "In un mondo sempre più multipolare la Svizzera deve sapere quello che vuole", ha scritto di recente su Twitter il ministro degli esteri Ignazio Cassis.

Sulla definizione del concetto di neutralità, in Svizzera però non c'è unanimità. I politici ne danno una lettura diversa a seconda delle loro preferenze di politica estera. La sinistra chiede piuttosto una politica di neutralità attiva, dove la Svizzera prende talvolta posizione. La destra intende la neutralità come non interferenza e riservatezza.

I sondaggi mostrano che la popolazione è molto attaccata alla neutralità del Paese. Nel 2018 il 95% delle persone che hanno risposto a un'inchiesta si sono espresse a favore di un suo mantenimento. Inoltre emerge un'altra tendenza: nel corso degli ultimi due decenni gli svizzeri sembrano propendere sempre di più per un'interpretazione stretta della neutralità.

Secondo il professore di letteratura Simon D. Trüb, la neutralità svizzera deve essere messa in discussione da una prospettiva morale. La neutralità può suggerire una superiorità morale, mentre la Svizzera spesso agisce principalmente nel proprio interesse, scrive in un articolo di opinione.

La politica svizzera condotta all'ombra della neutralità non corrisponde all'ideale di infallibilità morale, secondo lo storico svizzero Hans-Ulrich Jost.

Da parte ufficiale si continua a ribadire che la neutralità è una qualità della Svizzera, che le permette di sedersi a un tavolo con tutti. Pur precisando: "Questo non vuol dire assolutamente che dobbiamo andare d'amore e d'accordo con tutti su tutte le questioni", per dirlo con le parole del consigliere federale Ueli Maurer.

Il dibattito sulla neutralità elvetica è stato rilanciato in seguito alla candidatura della Svizzera a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU.

In un libro di recente pubblicazione, l'ex ministra degli affari esteri svizzera Micheline Calmy-Rey spiega i motivi per cui la candidatura è secondo lei compatibile con la neutralità.