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Quattro aziende svizzere in top 100 di società più quotate

Keystone-SDA

Roche, Novartis, Nestlé e ABB figurano nella classifica mondiale delle società quotate in borsa con il maggior valore di mercato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La capitalizzazione di borsa delle prime 100 aziende è aumentata del 18% su base annua, raggiungendo i 62’000 miliardi di dollari, un record secondo uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza EY.

Il colosso farmaceutico Roche si è confermato al 45esimo posto della classifica con una capitalizzazione di mercato pari a 328,5 miliardi di dollari. La sua omologa Novartis si è classificata al 57esimo posto con 286,8 miliardi, mentre Nestlé al 66esimo con 264,5 miliardi, come mostra lo studio. ABB, precedentemente al 143esimo rango, è entrata per un soffio nella top 100 piazzandosi al 99esimo posto con i suoi 196,6 miliardi.

Nove aziende svizzere si sono classificate nella Top 300, tra cui UBS (138esima), Richemont (153esima) e Zurich Insurance (202esima). Holcim e Swiss Re, invece, non figurano più nell’elenco delle 500 aziende con il maggior valore al mondo.

Più della metà delle 100 aziende più quotate a livello globale ha sede negli Stati Uniti, seguite dalle società cinesi al secondo posto, mentre quelle europee hanno perso terreno, passando da 46 a 16 in vent’anni. Al di fuori degli Stati Uniti, solo TSMC (Taiwan) e Saudi Aramco (Arabia Saudita) figurano nella Top 10.

Per settore di attività, sono i gruppi tecnologici a dominare (38), con Nvidia in testa e una capitalizzazione di mercato di 4800 mila miliardi. Seguono a ruota Alphabet, Apple, Microsoft e Amazon.

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