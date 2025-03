Albanese in Svizzera: la comunità rimane, ma sua lingua sta scomparendo

EPA/STRINGER

La percentuale di persone di lingua albanese in Svizzera è in aumento da decenni. Eppure, l’idioma in sé viene parlato sempre meno.

André Perler, SRF

“Fino alla scuola materna conoscevo solo l’albanese”, racconta Marash Pulaj. È un consulente di pubbliche relazioni, rapper e presentatore di Lucerna; i suoi genitori sono arrivati in Svizzera dal Kosovo. Ma lo svizzerotedesco è da tempo la lingua in cui pensa e si esprime con maggiore precisione.

Pulaj è uno degli oltre 300’000 albanofoni in Svizzera, pari al 3,5% della popolazione. Ciò fa dell’albanese la seconda lingua non nazionale in Svizzera dopo l’inglese.

L’indagine strutturale dell’Ufficio federale di statistica L’Ufficio federale di statistica effettua ogni anno la cosiddetta indagine strutturale: Oltre 200’000 persone in Svizzera vengono intervistate su temi quali l’abitazione, il lavoro, la mobilità, l’istruzione e la lingua. I risultati vengono poi estrapolati alla popolazione nel suo complesso. I dati più recenti si basano sull’indagine strutturale del 2023.

Il numero di persone di lingua albanese in Svizzera è in aumento da decenni. Fino agli anni Ottanta, a parlarlo erano soprattutto i lavoratori stagionali, spesso isolati dalla società svizzera e alloggiati in baracche.

Quando la repressione contro la comunità albanese in Jugoslavia è aumentata, molti lavoratori stagionali si sono trasferiti in Svizzera in modo permanente e in molti casi hanno portato con sé le loro famiglie.

Alla fine degli anni Novanta sono arrivate in Svizzera oltre 50’000 persone in fuga dalla guerra dal Kosovo. Nella foto il centro di accoglienza di Chiasso. Keystone / Karl Mathis

A causa della guerra del Kosovo, alla fine degli anni Novanta, la diaspora albanese è cresciuta nuovamente. La maggior parte dei rifugiati è tornata in patria subito dopo la fine della guerra. Tuttavia, alcuni sono rimasti e si sono costruiti una nuova vita in Svizzera, trasmettendo anche la lingua albanese ai loro figli.

Integrazione e cambiamento della lingua

Oggi, a distanza di decenni, la comunità di lingua albanese è ampiamente integrata nella società svizzera. Ci sono politici, calciatori, uomini d’affari e artisti di origine albanese.

È arrivata in Svizzera all’età di quattro anni: la giornalista e scrittrice kosovara Shqipe Sylejmani ha raccontato la sua storia di integrazione nel romanzo “Burden & Blessing”. SRF

Molti di loro appartengono alla seconda o terza generazione. Sono cresciuti in Svizzera e parlano una lingua nazionale a livello madrelingua. Tuttavia, non tutti parlano bene l’albanese.

E non tutti lo parlano quotidianamente con i propri figli, segno che è in atto un cambiamento linguistico. La comunità albanofona svizzera sta perdendo la sua lingua d’origine.

Come funziona un cambiamento linguistico Quanto più un gruppo di migranti è integrato nella società maggioritaria, tanto più è probabile che nel tempo abbandoni la propria lingua d’origine e passi completamente alla lingua della maggioranza. Il cambiamento linguistico è un processo che di solito si estende su tre o quattro generazioni: La prima generazione diventa bilingue in seguito alla migrazione, ma è più abile nella lingua d’origine. La seconda generazione tende a essere ancora bilingue, ma di solito parla la lingua maggioritaria almeno quanto la lingua d’origine. La terza generazione spesso ha solo una conoscenza di base della lingua d’origine. La quarta generazione di solito non parla più la lingua d’origine ed è stata completamente assorbita linguisticamente dalla società maggioritaria. Vari fattori, come la pressione all’adattamento, il prestigio della lingua, il contatto con il Paese d’origine o le misure di promozione della lingua d’origine, possono accelerare o rallentare il cambiamento linguistico. Prima o poi, comunque, il cambiamento linguistico si verifica nella maggior parte dei gruppi di migranti.

L’albanese non ha quasi alcun prestigio

Il linguista Naxhi Selimi dell’Alta scuola pedagogica di Svitto ha analizzato l’uso dell’albanese da parte delle persone di origine albanese in Svizzera. Egli vede le ragioni del cambiamento linguistico nella progressiva integrazione, ma anche nello scarso prestigio dell’albanese.

Alcune persone cercano di esprimere il loro desiderio di integrazione linguisticamente: “Non vogliono distinguersi e quindi evitano di parlare albanese in pubblico”. Non aiuta il fatto che la lingua albanese sia trattata con scarsa considerazione in Svizzera, a differenza di altre lingue straniere come l’inglese o lo spagnolo.

Limitazione alla sfera privata

La connotazione prevalentemente negativa dell’albanese favorisce il passaggio alla lingua maggioritaria, afferma Naxhi Selimi: “Dalla seconda generazione in poi, le persone di origine albanese parlano anche lo svizzerotedesco tra di loro. L’albanese viene usato quasi solo all’interno della famiglia, per esempio a contatto con i nonni”.

L’albanese non è solo albanese Esistono due gruppi dialettali in albanese: i dialetti toschi nel sud e i dialetti gheghi nel nord dell’area linguistica. La maggior parte di chi parla albanese in Svizzera proviene dal Kosovo e dalla Macedonia settentrionale dove si parlano i dialetti gheghi. L’albanese standard, invece, creato in Albania solo nel XX secolo, si basa sui dialetti toschi. La differenza tra i dialetti parlati in Svizzera e l’albanese standard è quindi simile a quella tra lo svizzerotedesco e il tedesco standard.

Questa evoluzione è tipica del processo di cambiamento linguistico. La direzione che potrebbe prendere è dimostrata dalle persone di origine italiana nella Svizzera tedesca: i membri della terza e quarta generazione di solito non parlano italiano.

Cosa si sta facendo per combattere il declino linguistico

Tra le persone di origine albanese in Svizzera c’è un forte desiderio di preservare la lingua. “Molti di noi sono cresciuti con i genitori che ci esortavano a parlare albanese”, dice Marash Pulaj. Il lucernese conduce il programma “Fol Shqip!” per la diaspora di lingua albanese. “Fol Shqip!” si traduce come “Parla albanese!”.

Per il suo lavoro di presentatore, Pulaj ha dovuto prima imparare di nuovo l’albanese in modo corretto. Tra i suoi ospiti, nota un orgoglio per le proprie origini e un forte desiderio di preservare l’albanese tra le giovani generazioni. Ma ideali e realtà spesso divergono, come dimostra la ricerca di Naxhi Selimi.

Corsi di lingua per combattere la perdita della lingua

Ciononostante, nella maggior parte dei cantoni sono da tempo disponibili corsi di lingua albanese per i bambini con radici albanesi, come per molte altre lingue migranti. Le lezioni integrano l’apprendimento orale in famiglia con le basi grammaticali.

Tuttavia, questi corsi sono volontari, spesso a pagamento e si svolgono al di fuori dell’orario scolastico. Probabilmente sono frequentati solo da una parte dei bambini di origine albanese. “Questo non è sufficiente a fermare il cambiamento”, dice Naxhi Selimi.

Famiglie binazionali in soccorso?

I bambini che frequentano i corsi di albanese possono comunicare più facilmente durante le vacanze nel loro Paese d’origine, dice Selimi. E queste relazioni nei Paesi di lingua albanese, che continuano a essere coltivate attivamente, potrebbero a loro volta rallentare indirettamente il cambiamento della lingua.

Avvengono regolarmente matrimoni tra persone di origine albanese residenti in Svizzera e persone provenienti dal Kosovo o dalla Macedonia settentrionale. In questi casi, è probabile che la lingua comune della famiglia sia più spesso l’albanese, anche se si vive in Svizzera. Questo potrebbe mantenere la lingua ragionevolmente viva nella diaspora nei prossimi decenni.

Le statistiche continueranno a “mentire”

Sebbene la comunità albanofona in Svizzera stia attualmente cambiando la propria lingua, è improbabile che ciò si rifletta nelle statistiche per alcuni anni a venire.

Da un lato, è probabile che la maggior parte della prima generazione viva ancora per qualche anno o addirittura per decenni. In secondo luogo, si può presumere che molti membri della diaspora continueranno a dichiarare l’albanese come una delle loro (fino a tre) lingue principali nei sondaggi, anche se le loro conoscenze linguistiche sono solo rudimentali. Dopotutto, l’appartenenza a un gruppo linguistico non è solo una questione di competenze linguistiche, ma anche di sentimenti.

