Anche l’albero di Natale arriva per posta

Un dipendente di Digitec Galaxus prepara manualmente un ordine. Il sistema informatico calcola il percorso più breve. ZVG / Digiteg Galaxus

In Svizzera, si ordina di tutto. I regali di Natale percorrono una lunga strada. Per i pacchi, il viaggio inizia sulle spalle dei robot.

4 minuti

Quando clicchiamo sull’opzione “Ordina” su Digitec Galaxus, dei robot si attivano nel magazzino automatizzato della società specializzata nelle vendite online. I robot si arrampicano autonomamente sugli scaffali e da lì recuperano custodie per cellulari, spazzolini da denti e calendari dell’Avvento.

Le aree di Digitec Galaxus in cui vengono immagazzinati oggetti di piccole dimensioni sono completamente automatizzate. I robot e i nastri trasportatori non sono in grado di gestire tutti gli oggetti con la stessa efficienza. Le macchine da caffè sono piuttosto pesanti. Inoltre, i robot e i nastri trasportatori sono sensibili a liquidi come detersivi e bevande. Per questo motivo, il lavoro manuale è ancora necessario in certi magazzini.

Il sistema informatico si occupa di monitorare e coordinare tutto. Quando clicchiamo su “Ordina”, si attiva un codice digitale con il nostro indirizzo di consegna e, ad esempio, assicura che la custodia del cellulare dall’inventario automatizzato e la macchina del caffè dall’altro magazzino si incontrino calcolando il percorso più breve attraverso entrambi i magazzini.

Grazie al supporto informatico, le circa 1’100 persone impiegate da Digitec Galaxus sanno cosa deve andare dove. Quando la merce è pronta, il personale si occupa di imballarla. Una volta pronti, i pacchi vengono quindi spediti all’ufficio postale.

Come riesce la Posta a gestire un milione di pacchi al giorno?

Da metà novembre fino a Natale, è il periodo più intenso dell’anno. La Posta invia circa 1 milione di pacchi al giorno. Per fare un confronto, in tutti gli altri mesi ne vengono spediti solo circa 600’000. Per questo motivo, il centro di smistamento della Posta di Adligenswil, vicino a Lucerna, è molto attivo.

Ogni mattina, decine di furgoni vengono caricati nel centro di smistamento della Posta di Adligenswil, vicino a Lucerna. SRF/Dario Pelosi

Ogni pacco viene scansionato e posizionato nella pancia del veicolo, come nel gioco Tetris. Attualmente, 9’000 postini e postine sono in viaggio per consegnare pacchi e lettere. Andy Gut è uno di loro, lavora come postino da 18 anni.

Andy Gut (a destra) sta caricando un albero di Natale nel furgone. SRF/Dario Pelosi

Alle sei del mattino, Andy Gut è pronto a partire. Oggi effettua un tour supplementare per dare una mano ai colleghi durante il periodo prenatalizio. Potrà compensare gli straordinari il prossimo anno a febbraio.

Improvvisamente, Andy Gut si trova costretto a cambiare i suoi piani. Perché le spedizioni espresso devono essere consegnate prima delle nove. Per questo, deve interrompere il suo giro e dirigersi direttamente verso il centro storico di Lucerna.

Nella cabina di guida, il postino può riscaldarsi un po’ durante il viaggio. “Quando lavoro 12 ore e sono fuori al freddo per tutto il tempo, alle 9 di sera a volte sono stanco morto”, spiega. “È dura, ma non stressante. Basta andare a letto presto”.

Secondo il postino, la clientela commerciale apprezza particolarmente il suo lavoro. A volte si ha il tempo anche per un caffè o una breve chiacchierata. Per la clientela privata, invece, è molto più frenetico. “In passato, noi postini ricevevamo a volte cioccolatini o addirittura una banconota da dieci, ma oggi non c’è più nulla di tutto questo”, afferma Andy Gut.

Molti pacchi arrivano nella nostra cassetta delle lettere entro 24 ore. Hanno percorso una lunga strada: dagli enormi magazzini, brulicanti di robot, al personale che imballa tutto, fino ai postini che ci consegnano i pacchi a casa.