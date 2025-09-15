Andare in pensione qui o altrove: questi svizzeri all’estero hanno scelto entrambe le opzioni

Nicolas Hug trascorre la sua pensione tra due Paesi: la Svizzera e l'Italia. Nella sua casa in Toscana produce olio d'oliva. Per gentile concessione

Una volta giunta l'ora della pensione, molte persone di nazionalità svizzera aspirano a trascorrere una parte dell'anno sotto altri cieli, senza però rompere completamente i legami con la Confederazione. Clima, costo della vita, affetti familiari: le motivazioni sono varie.

A 70 anni Eva Balestra si gode una pensione attiva ed energica tra la Svizzera e il Perù. Ingegnere chimico di formazione, andata in pensione anticipata, trascorre due terzi dell’anno sotto il sole sudamericano e l’altro terzo, durante la stagione estiva, in Svizzera, dove soggiorna dai figli.

“Anche con una buona pensione, non avrei potuto vivere in Svizzera. Ritirando il mio secondo pilastro, ho investito in Perù in tre appartamenti, due dei quali ho messo affitto. Lì vivo molto meglio e in modo indipendente”, spiega.

Come Eva Balestra, quante persone con passaporto rossocrociato in pensione vivono a metà tempo tra la Svizzera e un altro Paese? Non esistono cifre, poiché da una parte c’è chi è ufficialmente residente nella Confederazione, pur non vivendoci, dall’altra chi è effettivamente registrate presso una rappresentanza consolare e quindi considerato a tutti gli effetti residente all’estero.

Questo stile di vita può certamente sedurre, ma è importante considerare diversi aspetti, soprattutto amministrativi:

Costi doppi

Nicolas Hug, 65 anni, in passato attivo nel settore biofarmaceutico, ha lavorato per diversi anni in Italia. Lì ha conservato la casa acquistata in Toscana, “ristrutturata pietra dopo pietra”, in cui sono cresciuti i suoi figli e dove ora produce olio d’oliva. In Svizzera è anche proprietario di un’abitazione sulle rive del Lago Lemano.

Nicolas Hug e sua moglie Marie-Christine. Su gentile concessione

Ma per lui, “questo stile di vita è un lusso, perché tutto è doppio: le spese, la manutenzione, le tasse fondiarie…”.

Lo conferma Nicole Töpperwien, direttrice di Soliswiss, una cooperativa che offre consulenza agli svizzeri all’estero: “Avere due abitazioni significa spesso moltiplicare i costi. Il sistema è vantaggioso solo se si trascorre una parte dell’anno in un Paese con un costo della vita molto più basso rispetto alla Svizzera”.

È una delle ragioni per cui Daniel Schärer, 63 anni, ha deciso di vivere diversi mesi all’anno in Thailandia: “È molto vantaggioso dal punto di vista finanziario. Lì affitto una piccola casa e spendo poco. E in Svizzera mantengo il mio appartamento per tutto l’anno”.

Il domicilio fiscale è determinante

Per le persone pensionate, determinare il proprio domicilio fiscale è altrettanto importante di quando si è attivi. “Se entrambi i Paesi ritengono che il vostro luogo di soggiorno principale sia sul loro territorio, rischiate una doppia imposizione, in particolare sulla rendita”, avverte Nicole Töpperwien.

La “regola dei 183 giorni” è spesso citata come punto di riferimento. Prevede che, oltre i 183 giorni trascorsi in un Paese, quest’ultimo possa considerare una persona come residente fiscale.

Tuttavia, questa regola non è una garanzia assoluta. Entrano in gioco altri criteri, come i legami familiari, gli interessi personali o ancora le dimensioni e il valore delle abitazioni possedute.

Una persona con residenza fiscale in Svizzera può essere soggetta a imposizione anche nel suo secondo Paese di residenza. Ad esempio, in quanto proprietario, Nicolas Hug deve pagare un’imposta fondiaria in Italia.

Inoltre, le persone che dipendono dalle prestazioni complementari hanno diritto a soli tre mesi di soggiorno all’estero all’anno.

Modalità di versamento dell’AVS

Finché il domicilio ufficiale rimane in Svizzera, la rendita dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) viene versata su un conto svizzero in franchi. In caso di residenza ufficiale all’estero, l’AVS può essere versata su un conto locale in valuta estera o su un conto svizzero in franchi. Non è invece possibile riceverla in franchi su un conto estero.

Ufficialmente residente in Perù, Eva Balestra ha preferito mantenere un conto in patria: “Con un conto locale, perdevo troppo denaro in commissioni di trasferimento e di cambio”. Ora si occupa lei stessa di effettuare i bonifici necessari dalla Svizzera al Perù. Una scelta non definitiva, poiché è possibile cambiarla in qualsiasi momento.

Rimanere affiliati all’assicurazione malattia svizzera

Per quanto possibile, le persone pensionate che vivono a tempo parziale in Svizzera desiderano mantenervi il proprio domicilio, perché ciò consente loro di rimanere affiliate all’assicurazione malattia (LAMal).

Eva Balestra vive un terzo dell’anno in Svizzera. Su gentile concessione

Quest’ultima copre le cure in Svizzera e nell’altro Paese, ma, in quest’ultimo, solo fino all’importo che rimborserebbe la Confederazione. Pertanto, se le spese mediche sono più elevate che in Svizzera, come ad esempio negli Stati Uniti, saranno a carico della persona assicurata. La LAMal prevede anche una copertura in caso di emergenza.

Quando il domicilio viene trasferito ufficialmente all’estero, la situazione dipende dagli accordi bilaterali.

All’interno dell’UE/AELS, quando una persona percepisce una rendita esclusivamente svizzera, è spesso possibile mantenere un’assicurazione malattia nella Confederazione. L’importo dei premi e i diritti applicati dalla Svizzera variano quindi in funzione del Paese di residenza. “Può essere un vantaggio, perché permette di scegliere la nazione in cui si desidera essere curati”, osserva Nicole Töpperwien.

Fuori dall’Europa, non esistono praticamente accordi bilaterali in materia di sanità. “In Perù, l’assicurazione malattia non è obbligatoria e costa molto. Ho una copertura locale e stipulo un’assicurazione di viaggio quando vengo in Svizzera”, aggiunge Eva Balestra.

Il limite delle assicurazioni internazionali

In questi casi, sottoscrivere un’assicurazione malattia internazionale può rappresentare un’alternativa. Queste sono tuttavia costose e spesso impongono limiti di età per l’adesione.

Daniel Schärer, che intende trascorrere i suoi ultimi giorni in Thailandia, ne è consapevole: “Finché si è in buona salute, va tutto bene. Ma con l’età, le assicurazioni internazionali diventano inaccessibili. Se voglio sottoscriverne una, dovrò decidermi nei prossimi due o tre anni”.

Il bernese non ha d’altronde scelto la Thailandia per caso. Se il clima, il basso costo della vita e una vasta comunità di svizzeri e svizzere di lingua tedesca lo hanno sedotto, anche le buone infrastrutture ospedaliere hanno avuto un peso nella scelta del suo secondo Paese di residenza.

Quanto a Eva Balestra, la sua decisione è presa: “Per ora posso viaggiare, ma quando non sarà più possibile, finirò i miei giorni in Svizzera, circondata dai miei figli”.

Tra due mondi

Vivere tra due Paesi significa “approfittare del meglio dei due mondi. Ma vuol dire anche non essere mai completamente radicati da qualche parte. I legami sociali, in Svizzera come all’estero, richiedono uno sforzo costante”, sottolinea Nicole Töpperwien.

È infatti più difficile costruirsi una rete sociale e di amicizie quando si vive in un posto solo a tempo parziale. “Il volontariato o la partecipazione ad attività associative diventano anche meno accessibili”, osserva Nicolas Hug.

Dal canto suo, Daniel Schärer ritiene che sia essenziale “avere persone di fiducia in Svizzera e all’estero, per gestire le urgenze quando si è assenti e sapere a chi rivolgersi quando si è sul posto”.

