Chi lavora coi fiori è esposto a molti pesticidi, alcuni dei quali vietati in Svizzera

Scossa dalla storia di un'ex fiorista francese e di sua figlia morta di leucemia, l'associazione di categoria è preoccupata per i possibili pericoli durante la manipolazione di fiori trattati. Un test condotto dalla Radiotelevisione della Svizzera francese RTS mostra che le fioriste e i fioristi sono effettivamente esposti a molti pesticidi, alcuni dei quali vietati in Svizzera.

Fungicidi, insetticidi, erbicidi… Il test ha rivelato l’esposizione a più di venti sostanze chimiche, tra cui sei vietate in Svizzera. Il programma Mise au Point della RTS ha fatto analizzare in un laboratorio specializzato dei guanti di cotone indossati da due fioristi di Ginevra.

Il test è stato supervisionato da Aurélie Berthet, responsabile dell’unità nel settore della salute globale e ambientale presso Unisanté. Secondo lei, anche se non ci sono studi sui rischi per la salute a cui sono esposti le fioriste e i fioristi a lungo termine, i risultati sono preoccupanti.

“Tra i prodotti trovati, molti sono irritanti o sensibilizzanti, quindi ci sarà una reazione cutanea. La pelle può diventare pruriginosa, arrossarsi o presentare eczema”, sottolinea Aurélie Berthet. “A lungo termine, anche piccole dosi possono contribuire allo sviluppo di una malattia. Tuttavia, è difficile dirlo, poiché siamo esposti a un cocktail di sostanze chimiche ogni giorno.”

Rinunciare ai pesticidi?

Secondo l’esperta, ci sono diverse opzioni: “La prima e la migliore sarebbe chiedersi se abbiamo davvero bisogno di questi prodotti nella coltivazione dei fiori. E siamo disposti ad accettare un fiore imperfetto e quindi a scegliere fiori non trattati? La seconda, se i fioristi e le fioriste non hanno scelta, è assolutamente necessario proteggersi. Anche se le dosi sono basse, l’esposizione è presente.”

Philippe Wuillemin, il proprietario di Wuillemin Fleuriste, ha accettato di partecipare all’esperimento. Riconosce che la professione deve prestare maggiore attenzione alla provenienza dei fiori che arrivano in negozio. “Forse non abbiamo fatto abbastanza in passato, ma spetta a noi interessarci maggiormente ai metodi di coltivazione dei nostri produttori, controllando la loro etichetta. Andremo in questa direzione.”

Imparare a conoscere i rischi e a gestirli correttamente

Consapevole del problema, la Scuola di Floristica di Lullier, nel cantone di Ginevra, si impegna a sensibilizzare i propri studenti e le proprie studentesse sui rischi. “Insistiamo su ciò che è raccomandato dall’Associazione svizzera dei fioristi”, afferma Alexander Meckel, maestro di insegnamento professionale.

Alexander Meckel descrive le misure da adottare, tra cui “lavarsi le mani dopo aver maneggiato i fiori, ma anche prima della pausa e alla fine della giornata, non toccarsi il viso, non mangiare durante il lavoro, indossare un grembiule per evitare eventuali residui di pesticidi sui vestiti, ecc.”

Ma ora la scuola sta pensando di andare oltre, auspicando l’uso di guanti protettivi. “Stiamo riflettendo e condurremo dei test per capire quali guanti proporre ai nostri studenti e quando sarà opportuno indossarli”, aggiunge Alexander Meckel.

“Diminuzione dell’esposizione ai pesticidi”

In Svizzera, il 90% dei fiori viene importato. Un’indagine della RTS nel 2022 ha rivelato che 9 mazzi di fiori su 10 di produzione straniera contenevano pesticidi non autorizzati in Svizzera.

Interrogata su questo problema, florist.ch, l’Associazione svizzera dei fioristi ha già pubblicato delle raccomandazioni sulla manipolazione dei fiori nel 2012. Alla domanda se abbia già testato l’esposizione dei suoi membri ai pesticidi, risponde: “È un compito degli importatori e delle autorità doganali. Ma dalla nostra azione del 2012, c’è stata una diminuzione dell’esposizione ai pesticidi.”

Nessun controllo sui pesticidi all’importazione

Da parte loro, le autorità doganali spiegano che la Svizzera e l’Unione Europea fanno parte dello stesso spazio fitosanitario. Le spedizioni tra i paesi membri dell’UE e la Svizzera sono quindi esenti da controlli.

Per quanto riguarda le spedizioni provenienti da Paesi terzi, spetta al servizio fitosanitario dell’Ufficio federale dell’agricoltura effettuare i controlli. Tuttavia, quest’ultimo afferma che “il servizio fitosanitario federale controlla le merci vegetali come i fiori recisi provenienti da paesi non membri dell’UE solo per quanto concerne i parassiti e le malattie regolamentate delle piante, e quindi non i residui di pesticidi”.

Un decesso in Francia L’impatto dei residui di pesticidi è stato documentato finora in un caso in Francia. Dal 2004 al 2011, Laura Marivain ha manipolato quotidianamente dei fiori, alcuni dei quali contenevano sostanze nocive. L’anno scorso è rimasta incinta, ma ha continuato a lavorare per un po’. Sua figlia Emmy è morta nel 2022, all’età di 11 anni, di leucemia. Il fondo di risarcimento per le vittime dei pesticidi ha offerto 25’000 euro all’ex fiorista, somma che la donna ha ritenuto inaccettabile.

