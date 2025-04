Chiusura di conti bancari e spese elevate: la Quinta Svizzera subisce l’effetto Trump?

PostFinance sta chiudendo i conti dei cittadini e delle cittadine svizzere a Cuba. È solo un esempio delle crescenti difficoltà che la Quinta Svizzera sta affrontando con le sue banche. E Donald Trump non sta rendendo le cose più facili.

Melanie Eichenberger

“Siamo costretti a interrompere la nostra relazione commerciale con voi e a disdire i conti e i servizi corrispondenti”, si legge in una lettera di PostFinance indirizzata a Sandra S., cittadina svizzera residente a Cuba.

La donna ha due settimane di tempo per trovare una nuova banca. Sandra S. sta cercando di prelevare denaro dal suo conto, cosa che non è più possibile. E come spiega la Radiotelevisione svizzera pubblica di lingua tedesca SRFCollegamento esterno, trovare un nuovo istituto finanziario dall’estero in così poco tempo è impensabile.

I conti bancari degli svizzeri e delle svizzere all’estero sono un tema che sta a cuore alla diaspora elvetica. Qual è la banca migliore per loro, a quali condizioni possono mantenere una relazione bancaria e a quale prezzo?

PostFinance sta chiudendo i conti dei cittadini e delle cittadine svizzere residenti a Cuba con un preavviso di due settimane. La banca sta reagendo all’inasprimento delle sanzioni statunitensi e alle minacce di Donald Trump, secondo SRF.

Il consigliere nazionale liberale radicale Laurent Wehrli afferma che i conti bancari elvetici potrebbero diventare ancora più costosi per gli svizzeri e le svizzere all’estero:

Colpita meno di una dozzina di relazioni commerciali

Sandra S. è rimasta sorpresa dalla disdetta. È una cliente come tanti da molti anni, vive a Cuba e paga spese bancarie più elevate in quanto svizzera all’estero. Non sa come riceverà in futuro la sua rendita di vecchiaia AVS.

Le ricerche di SRF mostrano che non si tratta di un caso isolato. Al contrario, PostFinance sta chiudendo sistematicamente i conti della sua clientela con legami con Cuba. Il motivo del breve preavviso rimane poco chiaro.

Alla fine del 2024, 212 cittadini e cittadine elvetiche erano registrati a Cuba. Le relazioni commerciali interessate sono meno di una dozzina, ha dichiarato PostFinance all’agenzia di stampa AWP.

PostFinance non ha fornito ulteriori informazioni a SRF. Questo fa pensare che il lungo braccio di Donald Trump si estende fino alla sede centrale di PostFinance a Berna.

C’è davvero un effetto Trump? Le banche svizzere sono diventate più sensibili ai conti bancari delle persone di nazionalità elvetica residenti all’estero? Se si chiede alle banche, non ci sono risposte concrete. Spesso parlano in termini generali di “riflessioni sul rischio” o di “strategia di conformità”.

PostFinance sottolinea inoltre che le sanzioni internazionali sono soggette a continui cambiamenti e non sono definitive. Ogni banca deve costantemente chiedersi come gestire i rischi che ne derivano.

PostFinance non ha l’obbligo di soddisfare la Quinta Svizzera

Le principali banche svizzere avevano già interrotto da anni il traffico dei pagamenti con Cuba su pressione degli Stati Uniti. PostFinance era l’unico grande istituto finanziario del Paese a continuare ad effettuare tali transazioni.

Le sanzioni contro Cuba, in vigore da decenni, sono sempre state adattate, ha dichiarato la banca. In passato, PostFinance ha anche cambiato la sua politica interna in diverse occasioni.

Sebbene nel 2019 il Consiglio federale abbia precisato che l’obbligo di servizio universale di PostFinance si applica solo al traffico dei pagamenti nazionale, la Confederazione, in quanto proprietaria di PostFinance, è ancora interessata a offrire ai cittadini e alle cittadine svizzere all’estero servizi in questo ambito.

Tuttavia, gli obiettivi strategici del Consiglio federale per la Posta SvizzeraCollegamento esterno stabiliscono che queste prestazioni devono essere fornite “a condizione che ciò non comporti oneri eccessivi e rischi giuridici e reputazionali”.

Svizzeri e svizzere all’estero pagano di più per avere un conto presso una banca elvetica. Una panoramica dei prezzi è disponibile qui:

La Quinta Svizzera è regolarmente confrontata con dei problemi

Se si guarda ai forum della diaspora svizzera, il tema dei conti bancari è attualmente oggetto di molte discussioni. Dove trovare le condizioni migliori? Dove è ancora possibile avere un conto come svizzero all’estero? E cosa fare se il conto viene chiuso?

Recentemente, a una donna svizzera in Australia è stato chiesto di chiudere i suoi conti di libero passaggio e del 3° pilastro presso la Banca cantonale di Zurigo (ZKB). La banca le ha concesso poco più di sei settimane per trasferire il suo denaro. La donna, disperata, si è rivolta ad altri espatriati ed espatriate svizzere all’estero su Facebook.

Carmen Trochsler, consulente e membro del comitato dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero Swisscommunity (OSE), ha esaminato il suo caso ed è riuscita a risolvere il malinteso interno alla ZKB nello spazio di 24 ore. “La persona interessata può mantenere i suoi conti”, afferma Carmen Trochsler.

“Questo è un buon esempio di come i delegati del Consiglio degli Svizzeri all’estero possano utilizzare le loro conoscenze e i loro contatti per ottenere risultati positivi e chiarimenti, sia a livello locale che in Svizzera”, afferma.

Le tensioni geopolitiche e il loro impatto sulle banche svizzere

Tomislav Joksimovic è un avvocato americano e partner dello studio legale svizzero 5Gambit Disputes. Raggiunto da swissinfo.ch, lo specialista del settore bancario elvetico sostiene che gli istituti finanziari svizzeri sono attualmente sensibilizzati. “Soprattutto alla luce dell’attuale volatilità geopolitica dettata dagli Stati Uniti”, spiega.

Molto dipende però dal Paese considerato. Nell’Unione Europea, una relazione bancaria è meno controversa rispetto a quando i cittadini svizzeri si trovano in uno Stato terzo sanzionato da Washington. “Potremmo dire che quanto maggiori sono le tensioni tra gli Stati Uniti e il Paese in questione, tanto maggiore è la sensibilità”, afferma l’esperto. Il profilo di rischio per la banca sarebbe quindi diverso.

Questo spiega anche perché le banche svizzere sono ancora inquiete. Il passaggio da un’amministrazione democratica a una repubblicana negli Stati Uniti ha solo spostato il problema. Sotto i presidenti Obama e Biden, gli Stati Uniti si sono focalizzati sull’evasione fiscale, il che ha creato un certo nervosismo tra le banche svizzere.

Ora l’amministrazione Trump usa le minacce e le maniere forti per cercare di allineare altri Paesi alla sua posizione. Questa politica genera nervosismo anche tra le banche svizzere, perché Donald Trump potrebbe usare questa strategia per imporsi.

Cercasi banca che accetti la clientela del Nord America

L’OSE vuole trovare soluzioni ai problemi bancari della diaspora elvetica. Grazie alla collaborazione con la Banca cantonale di Ginevra e quella di Zurigo, è riuscita a trovare due istituti che offrono soluzioni bancarie anche alla Quinta Svizzera.

Sul suo sito webCollegamento esterno, la ZKB afferma, ad esempio, che è possibile aprire un conto senza un importo minimo, indipendentemente dal luogo di residenza. La banca lo ha confermato a SWI swissinfo.ch.

Tuttavia, potrebbero esserci delle eccezioni. “Per motivi di rischio e di politica commerciale, non vengono forniti servizi a persone domiciliate in determinati Paesi”, scrive la banca. Attualmente, la ZKB non ha clienti che vivono a Cuba.

Anche altre banche sono disposte, a seconda del Paese di residenza, a stabilire una relazione bancaria con i cittadini svizzeri all’estero.

Chi vive negli Stati Uniti, invece, si trova di fronte a una situazione difficile. Non c’è praticamente nessuna possibilità di avere un conto elvetico, se non nel caso di un patrimonio importante.

Come riferito in occasione della riunione del Consiglio degli Svizzeri all’estero, uno degli obiettivi principali del mandato dell’OSE è quello di proseguire i colloqui esplorativi con le banche svizzere per trovare un istituto che accetti come clienti i cittadini e le cittadine svizzere in Nord America.

