Ci vuole una nuova stretta sul tabacco?

La lobby del tabacco ha un peso importante in Svizzera Keystone/Ennio Leanza

La nuova legge sui prodotti del tabacco è entrata in vigore, ma in Parlamento si discute ancora dell’applicazione dell’iniziativa sul divieto di pubblicità di sigarette per minorenni

3 minuti

Julien Furrer, RTS Altra lingua: 1 Français fr Nouvelle loi sur les produits du tabac: faut-il encore plus serrer la vis? originale Di più Nouvelle loi sur les produits du tabac: faut-il encore plus serrer la vis?

Il tabacco provoca 9’500 decessi all’anno in Svizzera e i costi per la collettività ammontano a miliardi di franchi. Il primo ottobre è entrata in vigore la nuova legge sui prodotti del tabaccoCollegamento esterno, che impone regole più severe su diversi fronti.

La legge si applica allo stesso modo ai prodotti del tabacco classico, sigarette elettroniche, con o senza nicotina, prodotti da riscaldare, la cui vendita è vietata ai minori in tutta la Svizzera. Inoltre, la pubblicità è vietata nei luoghi visibili al pubblico, come i trasporti pubblici, i cinema, le stazioni e gli aeroporti, nonché i campi sportivi. È anche vietata la sponsorizzazione di eventi di carattere internazionale o rivolti ai minori.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Newsletter Abbonatevi alle nostre newsletter gratuite per ricevere i nostri articoli. Di più Newsletter

Una legge troppo poco severa?

La nuova legge appena entrata in vigore è sufficiente o si dovrebbe andare oltre? Discutetene con “dialogo” in uno spazio di dibattito moderato e tradotto nelle quattro lingue nazionali e in inglese.

Contenuto esterno

Il tema è in discussione in Parlamento nell’ambito dell’applicazione dell’iniziativa popolare “Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco”, approvata nel febbraio 2022 e che dovrebbe entrare in vigore nel 2026.

Per i difensori dell’iniziativa, l’obbiettivo è di vietare la pubblicità per il tabacco ovunque possa raggiungere i minorenni. Su questo punto la nuova legge non sarebbe quindi abbastanza severa.

Contenuto esterno

La Svizzera, pecora nera della lotta al tabagismo

La Svizzera fa decisamente troppo poco nella lotta contro il tabacco, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che ha criticato la Confederazione in seguito al lancio di una pubblicazione sulla prevenzione del tabagismo. La Svizzera è uno dei pochi Paesi a non aver ratificato la Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo.

L’intervista all’esperta dell’OMS (RTS, La Matinale, 27.09.2023)

Contenuto esterno

Dalla legge alla pratica la strada è lunga

La vendita delle sigarette elettroniche ai minori è già vietata in Ticino dal giugno dello scorso anno. Un divieto che però fatica a tradursi nella pratica, come hanno evidenziato una serie di controlli effettuati da Radix Svizzera italiana: in un negozio su quattro i minorenni hanno potuto infatti acquistare delle sigarette elettroniche monouso, le più popolari tra i giovani.

Contenuto esterno

Perché la lobby del tabacco è così forte

L’industria svizzera del tabacco riesce piuttosto bene a tradurre il suo peso economico in influenza politica. Esistono delle classifiche sul tema, come il Global tobacco indexCollegamento esterno, che misura le ingerenze dell’industria del tabacco nella politica, in cui la Svizzera figura al penultimo posto, 89esima su 90.

Altri sviluppi

Altri sviluppi La Svizzera è uno dei Paesi in cui la lobby del tabacco è più influente Questo contenuto è stato pubblicato al Con i giganti del settore e le loro lobby, la Svizzera è uno dei Paesi in cui l’industria del tabacco ha più influenza politica. Di più La Svizzera è uno dei Paesi in cui la lobby del tabacco è più influente

Le spiegazioni di SRF (Rendez-vous, 16.09.2024)

Contenuto esterno

Che cos’è “dialogo”? L’offerta editoriale della SSR mira a favorire il dialogo tra le diverse regioni del Paese senza barriere linguistiche. Propone contenuti da tutta la Svizzera e uno spazio di dibattitoCollegamento esterno tradotti in tutte le lingue nazionali e in inglese.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative