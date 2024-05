Come sta la Svizzera?

La SSR lancia un grande sondaggio nazionale per scoprire come si sente la popolazione e cosa la preoccupa nella vita di tutti i giorni. Keystone/Jean-Christophe Bott

La SSR lancia un grande sondaggio nazionale per scoprire come si sente la popolazione e cosa la preoccupa nella vita di tutti i giorni.

1 minuto

Come sta la Svizzera? Per scoprirlo la SSR lo scorso anno ha lanciato un grande sondaggio nazionale, al quale hanno partecipato più di 57’000 persone, grazie al quale è stato possibile tracciare in quadro generale della situazione e approfondire diverse tematiche.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Tutti felici, o quasi Questo contenuto è stato pubblicato al La popolazione svizzera è sostanzialmente soddisfatta, secondo un ampio sondaggio, ma ci sono delle ombre. Di più Tutti felici, o quasi

A un anno di distanza molte cose sono cambiate: il Credit Suisse è ormai parte della storia e anche la pandemia è un ricordo lontano, ma nuovi conflitti e tensioni scuotono il mondo. Vorremmo quindi tastare di nuovo il polso della popolazione, per capire come si sente nella vita di tutti i giorni, cosa pensa dei grandi temi che animano le discussioni attuali e come vedono il futuro, in modo da poter avere un quadro della situazione attuale e vedere com’è evoluta rispetto all’anno scorso.

Partecipare al sondaggio.Collegamento esterno

Il sondaggio, che durerà fino al 16 giugno 2024, sarà condotto dall’istituto demoscopico Gfs.bern per conto della SSR. La partecipazione al sondaggio è anonima e le vostre risposte saranno trattate in modo confidenziale.

Per esplorare alcuni risultati del sondaggio 2023 e rispondere alla versione 2024, si può usare anche il seguente strumento:

Contenuto esterno

Traduzione dal tedesco: Simone Fassora (RSI)

Altri sviluppi

Altri sviluppi Newsletter Abbonatevi alle nostre newsletter gratuite per ricevere i nostri articoli. Di più Newsletter