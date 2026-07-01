Come un imprenditore svizzero ha creato un business musicale a Londra

Cresciuto nella campagna tra Berna e Olten, Marcel Hunziker vive ora a Londra. SWI swissinfo.ch

Serie Spirito imprenditoriale svizzero nel mondo , Episodio 7: Marcel Hunziker vive a Londra, dove dirige Playliveartist, una società specializzata in marketing digitale "direct-to-fan" per l'industria musicale. Cresciuto nella campagna tra Berna e Olten, non avrebbe mai immaginato una vita simile.

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Marcel Hunziker, 44 anni, non è cresciuto con uno spirito imprenditoriale. Durante la sua infanzia, il padre smorzava spesso le sue ambizioni su ciò che la vita avrebbe potuto riservargli.

“Era dell’idea che la nostra famiglia ‘semplicemente non fa’ certe cose. Cose come andare all’università o avviare un’impresa erano considerate da mio padre qualcosa che non potevamo, o non dovevamo, fare”, racconta.

Bambino timido, si sentiva spesso limitato. Immaginando il suo futuro, Hunziker ricorda di aver pensato spesso: “Come potrò mai fare una cosa del genere?”.

Da bambino era timido e spesso dubitava delle proprie possibilità. In seguito sarebbe diventato il primo della sua famiglia a frequentare l’università. Su gentile concessione di Marcel Hunziker

È cresciuto in campagna tra Berna e Olten, figlio di padre svizzero e madre italiana, la quale ha lavorato duramente per integrarsi nella società elvetica in un’epoca in cui essere stranieri era spesso visto come qualcosa di cui vergognarsi. Non è cresciuto parlando italiano, la lingua materna della madre, perché lei credeva che integrarsi nella cultura svizzero-tedesca fosse di fondamentale importanza.

Hunziker è stato il primo della sua famiglia a frequentare l’università: ha studiato storia, letteratura inglese e linguistica a Berna. “L’istruzione ha cambiato tutto per me”, afferma.

È stato attraverso le amicizie strette alle scuole superiori e all’università che ha incontrato persone con prospettive molto diverse da quelle con cui era cresciuto. E questi legami lo hanno aiutato a capire quante cose fossero possibili.

“È stato in quel periodo che ho pensato: ‘Posso davvero fare le cose che ho sognato’. Per questo motivo, so quanto l’istruzione possa davvero dare potere alle persone”, dice.

Dalle aule scolastiche alle sale da concerto

È stata sua sorella Claudia ad accendere la sua passione per la musica e a ispirarlo a intraprendere una carriera nel settore. All’inizio degli anni 2010, lei era una grande fan del cantautore belga Milow.

Marcel, che all’epoca lavorava come insegnante di scuola media, vide l’opportunità di portare a Berna artisti e artiste poco conosciuti. Fornendo loro un alloggio e pagando alcuni dei loro pasti, fu in grado di organizzare esibizioni dal vivo e intime in città, aiutando queste figure emergenti a raggiungere nuovo pubblico all’estero.

Nel 2013, quello che era iniziato come un piccolo progetto personale è diventato PlayLIVE#Bern. Con ingenuo ottimismo e tenacia, Hunziker ha organizzato un concerto per il cantante belga Jan Kerckhofs nel piccolo tapas bar Volver, senza sapere se si sarebbe presentato qualcuno. Più tardi, nello stesso anno, ha reso possibile un’esibizione di Tom Vanstiphout, il chitarrista di Milow, al parco Kleine Schanze.

Ma si rese presto conto che, se voleva costruirsi un nome, avrebbe dovuto lasciare Berna. “Non volevo parlare con intermediari. Volevo andare direttamente alla fonte e lavorare con artisti, artiste e manager a livello globale”, spiega.

Correre dei rischi

Il piano originale di Hunziker non era quello di trasferirsi a Londra in modo permanente. Ma dopo sei settimane, sapeva che sarebbe rimasto. “Mi sono reso conto di essere diventato infelice in Svizzera. Insegnavo da oltre un decennio e non vedevo più la prospettiva a lungo termine che poteva offrirmi”, racconta.

Mentre iniziava a farsi strada e a consolidare la sua attività, si accorse subito che essere svizzero non era necessariamente un vantaggio.

“Semmai, le persone ti vedono come un privilegiato, e questo non è il modo per entrare in contatto con la gente comune. Essere percepito come un privilegiato, quando non lo sono, è diventata una mia insicurezza”, dice.

L’imprenditore ha cercato di prendere le distanze dalla sua nazionalità e dagli stereotipi associati. Lentezza e protezione – come la rete di sicurezza di avere un passaporto svizzero – sono tratti che, secondo Hunziker, ostacolano il potenziale di un individuo.

“La tipica persona svizzera mi direbbe: ‘È fantastico che tu stia correndo un rischio simile, ma nel peggiore dei casi puoi sempre tornare in Svizzera se le cose non dovessero funzionare’. Penso che correre un rischio con una rete di sicurezza non sia davvero correre un rischio”, afferma.

Valori svizzeri, successo globale

Prima di partire per Londra, Hunziker si sentiva frustrato dalla mancanza di spirito imprenditoriale nella Confederazione e da quella che considerava una mentalità lenta e avversa al rischio.

Ma la distanza dalla Svizzera ha anche cambiato la sua visione della propria identità. Ci sono alcune caratteristiche elvetiche che dice di essere orgoglioso di incarnare: “La mia etica del lavoro, la precisione e l’estrema ossessione per la qualità sono tratti molto svizzeri che mi hanno portato molto lontano. Penso che questi valori risuonino con le persone a livello globale, specialmente con il meglio del meglio dell’industria musicale britannica. Sono tratti che accomunano le persone che fanno grandi affari. In questo senso, essere svizzeri è un superpotere”.

Queste qualità hanno anche contribuito a forgiare la reputazione di Playliveartist. Cinque anni dopo aver registrato la sua società a Londra, Hunziker ha vissuto “un momento che chiude il cerchio”: molte delle persone con cui era entrato in contatto, con o senza successo, come ingenuo organizzatore di concerti a Berna, sono ora sue clienti. “Voglio che la gente dica: ‘Lavorare con loro è stata un’esperienza fantastica. E sono stati anche gentili ed empatici'”.

Cosa è Playliveartist Playliveartist è una società con sede a Londra specializzata in pubblicità digitale “direct-to-fan” nell’industria musicale. L’azienda lavora con artisti, artiste, locali, promotori e agenzie di management in mercati come Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Germania, Francia, Svizzera e Italia. Playliveartist si concentra su campagne digitali altamente specializzate e su misura per i diversi mercati e pubblici musicali. La società impiega specialiste e specialisti e consulenti digitali che comprendono la cultura e il comportamento dei fan della musica in diverse regioni internazionali.

Il business delle connessioni umane

Nonostante l’intelligenza artificiale stia trasformando parti fondamentali dell’industria musicale, Hunziker crede che in risposta alla saturazione digitale il pubblico cerchi sempre più esperienze umane e autentiche.

“Quando qualcosa si fa online con facilità, diventa meno interessante”, afferma Hunziker. “La gente vuole vedere artisti e artiste con un talento grezzo eccezionale, che sappiano davvero cantare ed esibirsi dal vivo”.

Questo, secondo lui, riflette un cambiamento più ampio nel settore musicale e il pubblico si sta lentamente disilludendo dei momenti puramente digitali, desiderando sempre più esperienze personali e autentiche con la musica e chi la crea.

Playliveartist House, uno spazio creativo pensato per riunire artisti e pubblico. Su gentile concessione di Marcel Hunziker

Questa convinzione si riflette anche nella “Playliveartist House”, inaugurata di recente a London Fields, nella zona est della capitale. Hunziker la descrive come uno spazio creativo, una “tela bianca”, un centro per fan e per la musica progettato per avvicinare artisti e artiste al loro pubblico. Al suo cuore c’è un pianoforte, che occupa un posto di rilievo nei video sui social media, sul quale le persone si esibiscono mentre i fan si radunano intorno e cantano insieme. La Playliveartist House ospita lanci di album, incontri con i fan, workshop e sessioni di ascolto, riunendo esponenti della musica e pubblico in un ambiente intimo. Hunziker accenna al fatto che diversi concerti segreti sono previsti per la fine dell’anno.

Una recente “attivazione”, come la chiama Hunziker, è stata organizzata per l’artista indie-pop britannica Nieve Ella, la cui immagine è stata dipinta in un grande murale sulle saracinesche dell’edificio.

In un recente video pubblicato sulla pagina Instagram di Nieve Ella, un utente ha scritto: “Devo viverlo dal vivo!”, un segnale che il desiderio di eventi live è forte, anche per le realtà più piccole.

Un murale dell’artista indie-pop britannica Nieve Ella abbellisce le persiane della Playliveartist House durante uno degli eventi organizzati nella sede. Su gentile concessione di Marcel Hunziker

Per molti versi, la Playliveartist House è un ritorno a quella cultura dei piccoli locali intimi che Hunziker aveva cercato di costruire anni fa a Berna.

Mantenere i legami, a distanza

L’imprenditore rimane legato alla Svizzera attraverso le numerose amicizie costruite nel corso della sua vita, così come attraverso i locali con cui un tempo lavorava. Qual è il suo locale preferito nel suo cantone d’origine? “Il Bierhübeli. Mi sento profondamente legato al luogo e agli organizzatori. Cerco di andarli a trovare ogni volta che torno a casa”, dice.

Dopo quasi un decennio a Londra, ascoltare il programma HeuteMorgen della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF e il Global News Podcast della BBC è diventato parte della sua routine mattutina, un modo per rimanere collegato alla Confederazione e allo stesso tempo ancorato alla sua nuova casa.

Per ora, non ha intenzione di tornare in Svizzera: “Il mio più grande successo è la mia indipendenza e quella della mia azienda. Sono orgoglioso di me stesso. So cosa mi perderei se fossi ancora in Svizzera”.

Articolo a cura di Samuel Jaberg/sb

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

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