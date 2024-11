Come un simulatore agricolo svizzero è diventato fenomeno mondiale del gaming

Nel nuovo Farming Simulator, oltre a una mappa europea e una nordamericana, è possibile giocare su una mappa dell'Asia orientale chiamata "Hutan Pantai". Lì potrete cimentarvi nella coltivazione del riso. Giants software

L'ultima edizione di Farming Simulator ha venduto oltre sei milioni di copie, consolidando il successo globale della serie. Dietro al videogioco c'è Giants Software, una società con sede a Schlieren, nel cantone Zurigo.

Tutto è iniziato nel 2004, quando gli informatici Christian Ammann e Stefan Geiger hanno deciso di creare il proprio videogioco. Con risorse online limitate, costruirono il loro motore di gioco, ma avevano ancora bisogno di un’idea unica.

Il suggerimento di un amico, di creare un simulatore di agricoltura, è stato inizialmente accolto con scetticismo. Né Ammann né Geiger avevano un passato da agricoltori o una passione per i trattori. Tuttavia, hanno riconosciuto il potenziale dell’idea. L’agricoltura, hanno capito, è un argomento profondamente emotivo e i simulatori realistici stavano tornando in auge.

L’idea piacque a un editore tedesco e la prima edizione di Farming Simulator fu lanciata nel 2008. Il successo fu immediato. Agli inizi Giants Software impiegava quattro persone, oggi conta 120 dipendenti. Oltre alla sede di Schlieren, l’azienda ha filiali in Germania, Repubblica Ceca e Stati Uniti.

Nel nuovo Farming Simulator è stato aggiunto il maltempo. Se è previsto un tornado o una grandinata, l’obiettivo è portare il raccolto in salvo il più rapidamente possibile. Troppo stressante? La funzione può anche essere disattivata. Giants software

Approfondimento ad ogni edizione

Dopo il successo iniziale del gioco, Giants Software ha iniziato a rilasciare aggiornamenti regolari. Ogni nuova edizione ha ampliato la portata del gioco, aggiungendo altri tipi di colture, animali e, soprattutto, macchine agricole.

L’attrazione principale: le macchine agricole

Le vere star di Farming Simulator sono le macchine. L’ultima versione presenta oltre 400 mezzi di 160 marche, dai trattori alle mietitrebbie.

Gli animali sono ancora più realistici nel nuovo gioco. Ci sono anche due nuove specie: bufali d’acqua e capre. Giants software

All’inizio è stato difficile ottenere partnership con i produttori. Fendt era l’unico presente nella prima edizione, ma con l’aumentare della popolarità del gioco, Giants ha convinto altri marchi a partecipare. Le trattative sono state spesso lunghe e a volte sono stati necessari anni per raggiungere un’intesa.

I produttori ora considerano il gioco una piattaforma preziosa, non solo per mostrare le loro macchine, ma anche per educare i giocatori sui processi agricoli come la fertilizzazione e la manutenzione dei campi.

Una fan base solida

L’attenzione del gioco per l’autenticità e la sua crescente libreria di contenuti hanno favorito la formazione di una comunità di fan fedeli. Giants si impegna attivamente con loro, ospitando un evento annuale chiamato “Farmcon” in Baviera, che ha attirato oltre 3’000 partecipanti la scorsa estate.

I personaggi del vicinato spiegano l’attività o danno ordini in modo che il chi gioca, soprattutto se è alle prime armi, posso orientarsi. Giants software

Questo forte sostegno della comunità è alla base del modello commerciale stabile di Farming Simulator. Ogni edizione introduce miglioramenti tecnici, nuovi contenuti e si espande a nuovi mercati e piattaforme di gioco.

Un gioco che continua a crescere

Come un trattore affidabile, Farming Simulator continua a crescere. Giants Software non mostra segni di rallentamento e il gioco è pronto a conquistare i cuori delle persone appassionate di agricoltura di tutto il mondo anche negli anni a venire.

