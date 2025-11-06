Consiglio degli svizzeri all’estero: delegate e delegati neoeletti vogliono rafforzare la partecipazione politica della diaspora
Chi sono i nuovi membri del Consiglio degli svizzeri all'estero (CSE) e quali sono i loro obiettivi? Il Consiglio, composto da 120 delegati e delegate all'estero e 20 in Svizzera, ha iniziato la sua nuova legislatura alla fine di agosto nel Palazzo federale a Berna. Scoprite i membri neoeletti nella nostra nuova serie di video!
Qual è la sua opinione? Partecipi al dibattito:
Contenuto esterno
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.