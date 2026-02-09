Daniel Hunziker: un ex svizzero all’estero al servizio della diaspora elvetica

Il nuovo direttore dell’OSE, Daniel Hunziker, ha trascorso quasi due decenni all’estero. Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch

Dall’inizio dell’anno, Daniel Hunziker è a capo del segretariato dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE). Già console onorario e svizzero all’estero, conosce bene le preoccupazioni della diaspora elvetica. Ora intende garantire la stabilità dell’organizzazione per gli anni a venire. L’abbiamo incontrato a Berna.

8 minuti

Melanie Eichenberger Nel mio lavoro, mi occupo di temi rilevanti per cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero – dagli sviluppi politici nella Confederazione e del loro impatto sulla diaspora fino a tematiche sociali, economiche o culturali. Prima di unirmi a SWI swissinfo.ch, ho lavorato come giornalista locale per l’Aargauer Zeitung. Ho un bachelor in comunicazione multilingue e – aspetto tipicamente svizzero – ho completato un apprendistato di commercio. Céline Stegmüller

Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion. Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali. Altre lingue: 2 Deutsch de Neuer ASO-Direktor Daniel Hunziker: Ein Auslandschweizer für die Fünfte Schweiz originale Di più Neuer ASO-Direktor Daniel Hunziker: Ein Auslandschweizer für die Fünfte Schweiz

Français fr Daniel Hunziker: un Suisse de l’étranger au service des Suisses de l’étranger Di più Daniel Hunziker: un Suisse de l’étranger au service des Suisses de l’étranger

Davanti alla sede dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE), il sole brilla sull’asfalto freddo. Daniel Hunziker accoglie i suoi ospiti nell’atrio dell’ex villa della Fondazione degli svizzeri all’estero, situata in Alpenstrasse a Berna. Sale le scale fino al primo piano, dove si trova il suo ufficio.

Una grande libreria domina la stanza, il resto dell’arredamento è sobrio, inutile cercare dettagli che rivelino la sua personalità. Daniel Hunziker appare aperto e cordiale, pronto per il suo nuovo ruolo di direttore dell’OSE.

Hunziker ha assunto la carica il 1° gennaio, in seguito alle dimissioni del suo predecessore, Lukas Weber, avvenute nove mesi dopo la sua nomina di Hunziker alla guida dell’organizzazione. “Il passaggio di consegne si è svolto molto bene, ho avuto la fortuna di partecipare a diverse riunioni con il mio predecessore e con il presidente dell’OSE, Filippo Lombardi”, spiega.

Un posto da sogno che gli si addice perfettamente

Daniel Hunziker era già stato preso in considerazione per la posizione quando si trattò di sostituire Ariane Rustichelli. All’epoca, tuttavia, gli era stato preferito Lukas Weber. Daniel Hunziker aveva accettato il rifiuto e si era poi lanciato in un altro progetto nell’ambito della Fondazione Landenhof, in Argovia. Poco tempo dopo, però, a sorpresa l’OSE lo ha ricontattato per offrirgli la posizione.

Fin dal primo processo di selezione, spiega, la funzione di direttore dell’OSE sembrava fatta per lui, “il lavoro dei miei sogni”, un impiego “su misura”. Era dunque per lui evidente che dovesse “riesaminare la questione più da vicino”.

Ma perché quest’uomo di 59 anni è stato ritenuto il candidato giusto per la funzione? Con Daniel Hunziker, l’Organizzazione degli svizzeri all’estero ha alla sua guida una persona che dispone, tra l’altro, di una lunga esperienza a fianco di svizzeri e svizzere all’estero. È inoltre un esperto di finanze, qualità che certamente tornerà utile alla luce delle minacce di riduzione dei contributi federali all’OSE.

Dall’Argovia alla Nuova Caledonia

Daniel Hunziker è cresciuto ad Aarau, nel canton Argovia. Dopo un apprendistato di commercio in un negozio specializzato in pavimentazioni e tappeti orientali, dove ha scoperto una passione per questi oggetti, si è orientato rapidamente verso il settore finanziario.

Per migliorare il suo inglese, da giovane si è recato negli Stati Uniti. Quello che doveva essere un breve soggiorno si è trasformato in una permanenza lunga un lustro, durante il quale non solo ha studiato, ma ha anche incontrato la sua futura moglie, originaria della Nuova Caledonia. È lì che si sono sposati.

Sono poi tornati insieme in Svizzera, dove sono nati due dei loro tre figli. Qualche anno più tardi, la famiglia ha iniziato a pianificare il trasferimento in Nuova Caledonia. Ci sono voluti due anni di preparativi prima di mettersi in viaggio, nel 2007. Pensavano di rimanere due o tre anni nella collettività francese d’oltremare, ma alla fine vi sono rimasti per quasi 20.

“Eravamo ospiti inaspettati in Nuova Caledonia”, ricorda a proposito della sua emigrazione. E sottolinea che all’inizio, spesso bisogna faticare per capire come funziona un nuovo Paese.

La famiglia Hunziker su una spiaggia della Nuova Caledonia, poco prima del suo ritorno in Svizzera nel 2024. zVg

È stata soprattutto la mancanza di puntualità degli abitanti dell’isola a dargli qualche grattacapo. “In questi 18 anni, credo di aver iniziato raramente una riunione all’orario stabilito”, racconta ridendo. “Solo gli incontri con svizzeri e svizzere iniziavano all’ora prevista”.

Col tempo, ha imparato a adattarsi. “Se volevo che la riunione iniziasse alle 14:00, fissavo semplicemente l’orario alle 13:30”, spiega.

Quasi due decenni all’estero

Daniel Hunziker parla con passione del suo soggiorno all’estero. Per esperienza personale, sa quali siano i punti cruciali nella vita di chi emigra dalla Confederazione. “Spesso è solo vivendo all’estero che ci si rende conto di ciò che la Svizzera ha da offrire”, afferma, evocando aspetti come la sicurezza, il sistema sociale o lo standard di vita.

Secondo lui, le questioni relative all’AVS, all’assicurazione malattia e alla sicurezza finanziaria in generale fanno parte delle sfide ricorrenti per la diaspora. Implicano spesso decisioni irreversibili con rischi elevati. L’accesso a un conto bancario svizzero è particolarmente problematico per molte persone che si sono trasferite all’estero. Si aggiungono poi ostacoli pratici alla partecipazione politica, ad esempio con il voto per corrispondenza, motivo per cui Daniel Hunziker considera l’introduzione di un sistema di voto elettronico sicuro e su scala nazionale una questione centrale per il futuro.

Con queste questioni, il direttore dell’OSE tocca senz’altro ciò che sta a cuore alla diaspora, e quindi anche al Consiglio degli svizzeri all’estero, l’istanza suprema dell’OSE.

Resistente alle crisi e con una buona rete di contatti

Daniel Hunziker ha esperienza nelle crisi. Come console onorario della Svizzera, ha aiutato le turiste e i turisti elvetici bloccati in Nuova Caledonia a lasciare il Paese durante le violente rivolte della primavera 2024. “Poiché non c’erano più taxi, ho accompagnato una coppia svizzera all’aeroporto con la mia auto personale”, ricorda. Anche come console onorario, tuttavia, non gli è stato permesso di entrare nella zona chiusa dell’aeroporto. Grazie a lui, la coppia ha comunque potuto prendere il volo.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Quinta Svizzera Tutto sul tema “svizzeri/e all’estero” Ritratti, politica e prospettive: Abbonatevi per ricevere le informazioni più rilevanti sulla Quinta Svizzera. Di più Tutto sul tema “svizzeri/e all’estero”

Le rivolte hanno infine costretto la famiglia Hunziker a rientrare in Svizzera alla fine del 2024. “La sicurezza nel Paese non era più garantita, senza contare che l’assistenza medica diventava sempre più scarsa”, racconta. Inoltre, “sul piano professionale e privato, avvicinandoci ai sessant’anni, era probabilmente l’ultimo momento buono per rientrare”. Dopo quasi due decenni all’estero, Daniel Hunziker vive di nuovo in Svizzera con la famiglia. Due dei suoi figli hanno già completato gli studi qui, il più giovane frequenta ancora la scuola dell’obbligo.

“Il ritorno in patria è stato uno shock culturale inverso”, racconta descrivendo i mesi successivi al rientro. È rimasto molto sorpreso anche dalla difficoltà di valorizzare un lungo soggiorno all’estero sul mercato del lavoro elvetico.

Uno sguardo rivolto al futuro

È un aspetto che meriterebbe attenzione anche in Svizzera, afferma: “Bisognerebbe semplicemente facilitare gli andirivieni tra l’estero e la Svizzera.” Oggi molte persone che emigrano non lo fanno definitivamente.

Le statistiche mostrano che più della metà delle persone con nazionalità svizzera torna a vivere nel Paese d’origine entro 11 anni:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Quinta Svizzera La Quinta Svizzera in nove grafici Questo contenuto è stato pubblicato al Svizzere e svizzeri vivono in sempre maggior numero all’estero e spesso hanno in tasca un altro passaporto. Qual è il loro profilo? E quali sono i Paesi preferiti? Di più La Quinta Svizzera in nove grafici

Daniel Hunziker sembra già essere a suo agio nel nuovo ruolo. Dopo un periodo di grandi cambiamenti, desidera innanzitutto, insieme al comitato direttivo, portare stabilità e serenità all’OSE, senza perdere di vista la sua missione principale: consigliare, informare e mettere in contatto gli svizzeri e le svizzere all’estero.

A cura di Balz Rigendinger

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

I più letti

Quinta Svizzera I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative