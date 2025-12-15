Espatriare una seconda volta: quali consigli dareste a voi stessi?
Tre svizzere all’estero, tre percorsi di espatrio e i consigli che oggi darebbero prima di ripartire. Abbiamo posto loro la domanda: ecco cosa raccontano tre donne che hanno scelto la Danimarca, il Marocco e l’Italia.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Nel mio lavoro, mi occupo di temi rilevanti per cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero – dagli sviluppi politici nella Confederazione e del loro impatto sulla diaspora fino a tematiche sociali, economiche o culturali.
Prima di unirmi a SWI swissinfo.ch, ho lavorato come giornalista locale per l’Aargauer Zeitung. Ho un bachelor in comunicazione multilingue e – aspetto tipicamente svizzero – ho completato un apprendistato di commercio.
Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion.
Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali.
Cosa bisogna fare quando si desidera lasciare la Svizzera? Questo articolo, accompagnato da una check-list pratica, vi guida passo dopo passo nel vostro processo di emigrazione.
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Emigrazione
Emigrare: che cosa devo fare se voglio trasferirmi all’estero?
Questo contenuto è stato pubblicato al
Questo articolo, corredato di link e consigli utili, fornisce una pratica checklist per accompagnarvi passo dopo passo nel percorso che culminerà con un trasloco all’estero.
Partire all’estero con dei bambini: qualche consiglio pratico:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Emigrazione
Emigrare con la famiglia: che cosa fare quando figlie e figli si oppongono?
Questo contenuto è stato pubblicato al
Ambiente nuovo, scuola nuova, amiche e amici nuovi: per figlie e figli l’idea di emigrare all’estero può evocare timori e preoccupazioni. Ecco i consigli di due esperte.