Foto del giorno

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I lavori per la costruzione della seconda canna del tunnel stradale del San Gottardo procedono senza sosta. Qui, sottoterra, vengono realizzate le armature per gli elementi in calcestruzzo della galleria lunga 16,9 chilometri, la cui apertura è prevista per il 2030.
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