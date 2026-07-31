Foto del giorno

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Il Palazzo federale visto da una termocamera, nel momento più intenso dell’ondata di caldo. La Svizzera appare sotto una luce nuova: il blu corrisponde alle zone più fresche, mentre il rosso indica il caldo, e il bianco le temperature più elevate.
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