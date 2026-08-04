Foto del giorno

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Vista dall’alto del cantiere della fermata del tram Bahnhofquai presso la stazione centrale di Zurigo. Finché questa strozzatura non sarà rinnovata, a Zurigo regnerà lo stato d’eccezione per quanto riguarda i tram.
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