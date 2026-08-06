Foto del giorno

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La fontana di San Pancrazio nella città vecchia di Wil, canton San Gallo, fotografata mercoledì 5 agosto. A causa dell’ondata di caldo, della siccità e della conseguente scarsità d’acqua, la città ha temporaneamente spento e svuotato le sue fontane.
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