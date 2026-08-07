Foto del giorno
Protagonista del vertice ONU “AI for Good”, venerdì a Ginevra, Robert the Robot può assumere le sembianze di personalità note, come qui quelle del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
I più letti
Quinta Svizzera
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.