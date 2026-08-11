Foto del giorno

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Il fenomeno della restituzione dell’arte trafugata qualche volta si svolge all’interno dei confini nazionali. Una statua in legno tardo-gotica del XV o XVI secolo, che si presume rappresenti Sant’Antonio Abate, è stata ricollocata dopo circa 100 anni nella sua ubicazione originaria, nella remota valle di Baltschieder, dopo che il Comune ne ha chiesto la restituzione al Museo alpino svizzero di Berna (ALPS).
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