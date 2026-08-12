Foto del giorno

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Ha un odore pestilenziale, ma è meraviglioso. L’aro gigante nel giardino botanico dell’Università di Basilea fiorisce solo per due giorni. La scorsa notte, centinaia di persone hanno potuto ammirare il raro evento. L’ingresso era gratuito.
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