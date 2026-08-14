Foto del giorno

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Passeggiata nel letto prosciugato delle cascate della Thur, nei pressi di Unterwasser, nel canton San Gallo. Colpito da una siccità eccezionale, il fiume non scorre più da diverse settimane, offrendo una visione insolita e sorprendente del sito naturale.
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