Foto del giorno

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Vedere animali selvatici in città è raro, ma questa mattina a Friburgo è stato possibile un avvistamento a dir poco eccezionale. Si è infatti svolto il tanto atteso trasloco della balena del Museo di storia naturale verso la sua nuova sede.
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