Foto del giorno

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In questo prato sopra Crans-Montana, il prossimo inverno, sorgerà la casetta di partenza della pista femminile “Mont Lachaux”, che sarà usata per i Campionati del mondo di sci alpino 2027. Le gare si svolgeranno dal 1° al 14 febbraio 2027.
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