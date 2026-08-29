Foto della settimana

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Una veduta della vetta del Weisshorn, con il ghiacciaio pensile orientale sulla sinistra, martedì. Il Comune di Randa, nella Svizzera sudoccidentale, ha emesso un avviso di crollo del ghiacciaio, innalzando il livello di allerta a 3.
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