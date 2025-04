Giocosa, vorace, vigile: un omaggio alla marmotta

Contrariamente a quanto si crede, una comunità di marmotte non è divisa in ruoli specifici, tra cui quello di vedetta. Keystone/Sigi Tischler

È tempo del risveglio primaverile per le marmotte. Ecco perché la vita sulle Alpi di questi piccoli animali non è una passeggiata.

Aprile. Sulle Alpi c’è ancora la neve, ma le marmotte fanno capolino con cautela dalle loro tane. Hanno terminato un sonno di sei mesi. E ora pensano soprattutto a una cosa: l’accoppiamento.

Deve accadere in fretta e i tempi devono essere giusti

Dopo il lungo e profondo letargo, è ora di mettersi all’opera. Dopo tutto, la prole di quest’anno deve nascere presto, in modo da poter mangiare il più possibile e accumulare riserve di grasso sufficienti prima del prossimo inverno. Solo la coppia alfa si riproduce. E il momento deve essere quello giusto: la femmina è ricettiva solo un giorno all’anno.

Dopo circa un mese di gestazione, i piccoli nascono nudi e ciechi. Pesano solo 30 grammi. La cosa più importante ora è riempire le loro pance di erbe e piante. E fare attenzione ai vicini scomodi. Aquile, volpi e lupi non sono mai lontani e anche i loro piccoli sono affamati.

Marmotte da guardia?

Contrariamente a quanto si crede, una comunità di marmotte non è divisa in ruoli specifici. Ogni singola marmotta ha invece una funzione di vedetta e avverte i suoi simili quando vede un pericolo. Tra l’altro, i giovani animali devono prima esercitarsi con i tipici e inconfondibili fischi. In realtà si tratta di grida, non di fischi. Il suono stridulo proviene dalla laringe.

Le marmotte bernesi fischiano diversamente da quelle grigionesi Questo è stato dimostrato tre anni fa da una studentessa di Thun nella sua tesi di diploma. Nello studio, le marmotte della valle Münstertal fischiavano in modo significativamente più alto e talvolta più lungo rispetto alle loro controparti

della regione di Berna. Tuttavia, ciò non sorprende: le marmotte si adattano alle condizioni locali. Per esempio, se nel loro territorio ci sono meno colline o meno vento, anche i richiami saranno meno forti.

Con il loro campo visivo di 300 gradi, le marmotte tengono sempre d’occhio l’ambiente circostante. La vigilanza è la priorità assoluta. Una volpe o un lupo potrebbero essere in agguato.

Dalla fine di settembre, le marmotte si ritirano nelle loro tane accuratamente preparate. Si tratta di tane complesse, lunghe fino a 20 metri, con diverse entrate e stanze a sé stanti. Le marmotte costruiscono un nido morbido di erba secca e sigillano l’ingresso con terra, fieno e pelliccia per impedire il ricambio d’aria. In questo modo aumenta il contenuto di anidride carbonica, che provoca una sorta di anestesia.

L’intero clan va in letargo nello stesso punto per aumentare le possibilità di sopravvivenza. La loro temperatura corporea scende a 8 gradi Celsius e il battito cardiaco si riduce a 30 battiti al minuto. Ogni tanto si svegliano per andare in bagno in una camera separata. Durante l’inverno, le marmotte perdono fino a un terzo del loro peso corporeo. Si risvegliano in aprile e hanno due pensieri principali: mangiare e riprodursi.

