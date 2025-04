“Gli svizzeri all’estero possono essere orgogliosi del sostegno che offrono al loro Paese”

Marianne Jenni negli uffici della Direzione consolare a Berna. DFAE / DANIELLE LINIGER

Dal gennaio 2025, Marianne Jenni è direttrice della Direzione consolare presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Misure di risparmio della Confederazione, digitalizzazione dei servizi consolari, prevenzione: dopo 100 giorni di attività, trae un primo bilancio.

8 minuti

Emilie Ridard Emigrazione, ritorno in Svizzera, famiglia, scolarizzazione, pensioni, banche, assicurazioni… mi interesso alle persone svizzere che vivono all’estero informandole sui temi che le occupano e le preoccupano, nel quotidiano o in modo più ampio. Il mio percorso professionale ha fatto una piccola deviazione nel marketing e nel ruolo di assistente prima di reinserirsi sulla strada del giornalismo in un posto che mi permette di conversare con il mondo intero. Altra lingua: 1 IT originale Deutsch de “Viele Schweizerinnen und Schweizer zieht es in gefährliche Regionen” Di più “Viele Schweizerinnen und Schweizer zieht es in gefährliche Regionen”

La Direzione consolare è un’entità che dipende dal DFAE e che sovrintende alla rete consolare svizzera. Il suo buon funzionamento è essenziale per gli svizzeri e le svizzere all’estero, poiché le sue decisioni hanno un impatto diretto sulla diaspora.

Alla sua guida c’è ora Marianne Jenni, precedentemente in carica come ambasciatrice a Quito, in Ecuador. Con oltre 30 anni di carriera consolare alle spalle, la bernese conosce bene le sfide che la vita all’estero rappresenta.

swissinfo.ch: Marianne Jenni, è a capo della Direzione consolare da 100 giorni. Qual è il suo primo bilancio?

Marianne Jenni: Un bilancio molto positivo. La Direzione consolare funziona molto bene, grazie a personale qualificato che fornisce servizi eccellenti. Sono rimasta colpita dalla loro inestinguibile motivazione e da tutti i progetti in corso.

Ho anche approfittato del mio insediamento per creare legami con i nostri vari partner, come l’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE) o l’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”.

Secondo lei, quali sono le sfide più importanti in questo momento?

La digitalizzazione dei servizi consolari è senza dubbio la più importante. Sempre più svizzeri e svizzere si stabiliscono all’estero, in particolare le persone anziane. E, per di più, in questa fase di misure di risparmio federale, il personale consolare non aumenta. Dobbiamo quindi trovare soluzioni per fornire a più persone possibili un servizio di qualità e la digitalizzazione è una di queste soluzioni.

Anche la prevenzione rappresenta una sfida importante. Molti svizzeri vanno a vivere o viaggiano in zone pericolose. Una buona preparazione è importante anche per chi è pensionato, in modo che non sottovaluti la posta in gioco di un viaggio all’estero. Il nostro ruolo è quello di fornire loro strumenti utili e di informarli in modo che siano il più preparati possibile. Lo facciamo, per esempio, attraverso campagne come Invecchiare bene all’esteroCollegamento esterno o webinarCollegamento esterno organizzati con l’OSE.

Nel novembre 2025, la Legge sugli svizzeri all’estero festeggerà il suo decimo anniversario. Coglieremo l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e per ricordare il principio della responsabilità individuale.

>> Le ultime statistiche sugli svizzeri e le svizzere all’estero e quei pochi Paesi dove non vive nessuna persona con il passaporto rossocrociato:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Nessun cittadino svizzero vive in questi Paesi Questo contenuto è stato pubblicato al Gli svizzeri e le svizzere sono sparsi in tutto il mondo. Solo in cinque Paesi non sono presenti, almeno ufficialmente. Di più Nessun cittadino svizzero vive in questi Paesi

Avete già delle piste concrete in materia di digitalizzazione dei servizi consolari?

Stiamo lavorando alla creazione di una piattaforma digitale per i servizi consolari, in particolare per le dichiarazioni amministrative come matrimoni o nascite. Questo lavoro viene svolto in collaborazione con altri uffici federali.

Stiamo anche valutando come la HelplineCollegamento esterno del DFAE, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, possa essere supportata dall’intelligenza artificiale.

Con una popolazione di svizzeri all’estero che invecchia, che potrebbe avere meno affinità con il digitale; non teme di escludere una parte delle persone a cui vi rivolgete?

In effetti, questo rischio esiste. Vogliamo prevenirlo, per quanto possibile, grazie all’anticipazione. Inoltre, il personale delle nostre rappresentanze e la nostra Helpline sono sempre disponibili a rispondere alle richieste dei nostri connazionali.

Le giovani generazioni, da parte loro, chiedono questa digitalizzazione, che renderà loro la vita più facile sotto molti aspetti.

Quali sono le sue priorità immediate in qualità di nuova direttrice della Direzione consolare?

A brevissimo termine, parteciperò al Congresso dei club svizzeri in Francia, Germania e Italia, perché credo sia importante avere contatti con gli svizzeri e le svizzere all’estero, soprattutto nei Paesi in cui sono più numerosi.

È anche importante ascoltare le loro preoccupazioni e le loro esigenze. Penso, per esempio, al desiderio di aumentare il numero di stazioni mobili per il passaporto. La nostra rete è fitta, ma la Svizzera non può essere ovunque. Questo servizio è quindi molto importante, ne sono consapevole.

Infine, spero di poter concludere ulteriori accordi con gli Stati che hanno rappresentanze in Paesi in cui siamo assenti, come la nostra partnership con l’Austria. In caso di problemi, gli svizzeri possono quindi rivolgersi a questa rappresentanza. Questo ci permette di essere più vicini ai nostri concittadini e di espandere la nostra rete, senza incorrere in costi aggiuntivi.

A questo proposito, in che misura la rete consolare sarà interessata dalle misure di risparmio della Confederazione?

Non è prevista alcuna chiusura di ambasciate o consolati. Come dicevo poco fa, intendiamo invece espandere la nostra rete attraverso partenariati con altri Paesi..

Marianne Jenni Marianne Jenni è entrata a far parte del DFAE come impiegata consolare nel 1991. Ha lavorato a Parigi, Lagos, Roma, Londra, Baghdad, Kinshasa e Città del Capo prima di tornare a Berna nel 2013, dove è stata responsabile del personale locale e onorario all’estero, nonché dei beni immobili del DFAE. Dal 2021 al 2024 è stata capo missione a Quito, in Ecuador. Fonte: Schweizer Revue

La gestione delle crisi è uno dei compiti chiave della Direzione consolare. Tuttavia, gli svizzeri e le svizzere all’estero si sentono spesso abbandonati in occasione di eventi straordinari. Qual è il suo approccio rispetto a questa questione?

Quando si vive o si soggiorna all’estero e si verifica una crisi, bisogna innanzitutto conformarsi ai consigli dati dalle autorità del Paese interessato.

In caso di situazione di crisi, il DFAE e le rappresentanze informano i cittadini e le cittadine svizzeri e forniscono loro assistenza per quanto possibile, nell’ambito della protezione consolare. Ma non possiamo intervenire sempre e immediatamente in tutte le parti del mondo.

In alcuni casi e a determinate condizioni, collaboriamo con altri Stati o terzi come le compagnie aeree, per aiutare le persone a lasciare la zona di crisi.

In caso di crisi persistente, il DFAE può raccomandare di lasciare la regione. Le persone interessate decidono quindi liberamente di partire, facendolo a proprio rischio e a proprie spese.

Cerchiamo anche di informare i nostri concittadini e le nostre concittadine nel miglior modo possibile quando sentiamo che sta per scoppiare una crisi e li incoraggiamo a (re)agire. Uno strumento importante a tal fine sono i nostri consigli di viaggioCollegamento esterno. Non bisogna dimenticare che la Legge sugli svizzeri all’estero pone la responsabilità individuale come principio fondamentale del rapporto tra la Confederazione e gli individui ai quali garantisce diritti o può fornire assistenza.

Inoltre, la Direzione consolare e le rappresentanze svolgono un importante lavoro dietro le quinte per aiutare la cittadinanza, di cui non sempre si può parlare pubblicamente.

Anche in Svizzera, gli svizzeri all’estero non sempre godono di una buona reputazione. Negli ultimi mesi, sono stati spesso accusati di approfittare del sistema senza parteciparvi. Cosa ne pensa?

Questa domanda viene posta regolarmente. Personalmente, ho constatato durante tutte le mie missioni quanto gli svizzeri all’estero siano importanti per l’immagine della Svizzera nel mondo. Non è senza ragione che vengono soprannominati gli “ambasciatori della Svizzera”. Queste persone possono essere orgogliose del sostegno che portano al loro paese d’origine.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione con l’aiuto dell’IA/mar

Altri sviluppi

Altri sviluppi L’immagine degli svizzeri all’estero si sta deteriorando: cosa fare? Questo contenuto è stato pubblicato al I membri dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero desiderano migliorare l’immagine che si ha della diaspora elvetica nella Confederazione. Ma la comunità è eterogenea e la sua rete si sta indebolendo. Di più L’immagine degli svizzeri all’estero si sta deteriorando: cosa fare?

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative