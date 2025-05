Grande azienda di sicurezza sull’orlo del collasso

L’incarico sotto copertura della reporter della SRF si è svolto in un centro per richiedenti asilo della città di Zurigo, gestito dalla Direzione della sicurezza di Zurigo (DS). Le autorità hanno incaricato la società b.i.g. di sorvegliare il centro per 41 franchi all’ora per ogni dipendente. Pascal Cattilaz, responsabile dell’associazione di categoria dei fornitori di servizi di sicurezza svizzeri AISS, ha criticato la bassa remunerazione a SRF. A suo avviso, i servizi di sicurezza che vengono fatturati a meno di 50 franchi all’ora per dipendente non sono effettivamente realizzabili.

Il paradosso: la Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo non è solo il cliente, ma anche l’autorità che deve controllare l’operato delle società di sicurezza private sul territorio cantonale e garantire la qualità del loro lavoro.

La società b.i.g. era ancora nell’elenco dei fornitori di servizi di sicurezza con licenza nell’ottobre 2024. Ora non vi figura più. DS ha scritto a SRF: “Nel cantone di Zurigo, la licenza di b.i.g. è scaduta perché l’amministratore delegato a cui era stata rilasciata ha lasciato l’azienda. L’ufficio cantonale per l’assistenza sociale è stato immediatamente in grado di trovare una soluzione per il lavoro al centro per richiedenti l’asilo con una società con sede a Zurigo che ha una licenza operativa per i servizi di sicurezza del cantone”.