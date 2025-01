I Cantoni saranno presto autorizzati a sparare ai castori – a determinate condizioni

Un castoro mangia rami e radici all'Andreasgraben di Zurigo Oerlikon. Keystone/Christian Beutler

Il Consiglio federale ha chiarito le norme sul castoro contenute nell'ordinanza sulla caccia. Le organizzazioni per la tutela della natura sono sconcertate e ritengono che le nuove regole siano inutili e pericolose.

Il primo febbraio, il Consiglio federale metterà in vigore le disposizioni definitive per la regolamentazione dei lupi. Finora, le nuove norme per i castori hanno suscitato molte meno discussioni rispetto agli abbattimenti dei lupi, ma l’Esecutivo ha riformulato le regole anche per loro.

Da febbraio, i Cantoni potranno abbattere singoli castori se causano danni considerevoli o mettono in pericolo le persone. Ad esempio, se i danni da loro provocati causano lo straripamento dei corsi d’acqua e l’allagamento di prati ed edifici.

Le nuove regole del Consiglio federale sono state criticate dalle organizzazioni per la tutela della natura. Pro Natura, WWF Svizzera e Birdlife ritengono che non sia necessario intervenire. Le misure sono formulate in modo troppo vago e senza una soglia di danno chiaramente definita. Questo apre la porta ad abbattimenti arbitrari, teme Raffael Ayé, direttore generale di Birdlife.

Le nuove norme per i castori, in vigore a partire da febbraio I singoli castori possono essere abbattuti se causano danni considerevoli o mettono in pericolo le persone. Questo vale solo se i danni e il pericolo non possono essere evitati con altre misure. La Confederazione e i Cantoni contribuiscono maggiormente ai costi in caso di danni. I castori rimangono animali protetti. Tuttavia, questa protezione non è assoluta. Da oltre 30 anni, tutti gli animali selvatici possono essere uccisi a determinate condizioni. Finora, però, non è mai stato necessario. Per questo motivo, il servizio di consulenza sul castoro dell’Ufficio federale dell’ambiente non prevede che degli esemplari saranno abbattuti, anche con le nuove regole.

Diverse organizzazioni per la protezione della natura e degli animali hanno quindi lanciato una petizione. Con “Save the beaver” (Salviamo il castoro), chiedono ai Cantoni di mantenere l’approccio ragionevole adottato in precedenza nei confronti di questi animali e di non applicare le nuove norme.

Anche Raffael Ayé ritiene che le nuove regole siano addirittura illegali: la legge sulla caccia non può essere semplicemente scavalcata da un’ordinanza di questo tipo. I Cantoni adotterebbero numerose misure alternative per proteggersi dai danni dei castori. Finora nessuno ha mai dovuto sparare a uno di questi roditori, anche se questo è stato a lungo permesso a determinate condizioni.

Vantaggi e svantaggi dei castori Questi simpatici roditori piacciono a molti, ma non ai proprietari di terreni e foreste. Questo perché ai castori piace rosicchiare gli alberi e mangiare i rami. Possono anche arginare i corsi d’acqua e danneggiare le dighe di difesa dalle inondazioni, finché l’acqua non tracima allagando prati o case. Ma il castoro è anche un animale molto utile. Secondo un progetto di ricerca dell’Ufficio federale dell’ambiente, contribuisce in modo significativo alla biodiversità. Come costruttore instancabile, ha creato un ecosistema a Marthalen (nel canton Zurigo), per esempio, in cui sono tornati anfibi, libellule, pesci e piante acquatiche. L’esperto di castori Christof Angst li definisce “i migliori promotori della biodiversità”. È anche il roditore più grande d’Europa e può diventare più pesante di un capriolo. Un tempo i castori erano estinti in Svizzera, ma poi sono stati reintrodotti con successo. Oggi nella Confederazione ci sono di nuovo circa 5’000 esemplari.

Per Christof Angst, responsabile del servizio federale di consulenza sul castoro, non c’è motivo per cui questi animali debbano essere abbattuti improvvisamente in modo arbitrario. Nessuno può semplicemente prendere un fucile, uscire e sparare a uno di loro. Al contrario, con le nuove norme ci sono ora criteri chiari: “Sono state elaborate regole su chi può intervenire in quali circostanze, in modo che non sia un Far West”, dice Angst.

Ai castori piace mangiare gli alberi, come qui a Mülibach, vicino a Pfungen, nel canton Zurigo. A volte arginano anche i corsi d’acqua e costruiscono dighe. Keystone/Severin Bigler

Le regole generali della legge sulla caccia sono state definite in modo più dettagliato in un’ordinanza aggiuntiva. A differenza del regime del lupo, tuttavia, le nuove direttive non hanno lo scopo di ridurre la popolazione di castori in Svizzera, che ammonta a circa 5’000 esemplari.

I Cantoni possono abbattere solo i castori che causano danni ingenti. Tuttavia, questi roditori amano vivere insieme. Se tutti i membri di una famiglia sono coinvolti nei danni, l’intero clan dovrebbe essere abbattuto.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz