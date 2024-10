I Grigioni estendono l’e-voting sperimentale

Il Canton Grigioni ha deciso di estendere il voto elettronico sperimentale anche ad altri comuni: Arosa, Bonaduz, Davos, Domleschg, Malans, Maienfeld e Silvaplana potranno usarlo a partire dalla votazione popolare del 18 maggio 2025, mentre per Grüsch, Jenins, Rheinwald, Scharans e Tamins la prima data utile non è stata ancora definita, ma è comunque prevista durante il prossimo anno.

