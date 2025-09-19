I nuovi delegati vogliono promuovere una maggiore partecipazione della diaspora svizzera
Chi sono i nuovi membri del Consiglio degli Svizzeri all'estero (CSE) e cosa vogliono ottenere nel loro ruolo di delegati e delegate? Alla fine di agosto, il Consiglio, composto da 120 rappresentanti delle comunità elvetiche all'estero e 20 dalla Svizzera, ha iniziato il suo nuovo mandato nella sala del Consiglio Nazionale a Berna. Scoprite i membri appena eletti nella nostra nuova serie di video.
Contenuto esterno
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.