I re della bancarotta in Svizzera francese che truffano la società

Sui social network, si presenta in giacca e cravatta, con una bella auto e una vacanza al mare. In realtà, questo 78enne vallesano vive in un modesto monolocale ed è indebitato per 500'000 franchi.

Diversi "imprenditori" della Svizzera francese hanno accumulato decine di fallimenti fraudolenti nel giro di pochi anni, ha rivelato un'inchiesta della RTS. Questo sistema, che si ripete in tutto il Paese, sta costando milioni alla collettività.

Con una quarantina di bancarotte a suo nome in otto anni, si potrebbe pensare che Benoît (nome fittizio) sia un imprenditore iperattivo in cerca di successo. Ha gestito aziende nei settori più disparati: edilizia, movimento terra, pittura, intonacatura, carrozzeria, trasporti, ecc.

In realtà, anche se viene indicato come manager, il vallesano non ha mai lavorato in queste aziende. Svolge il ruolo di uomo di paglia, noto anche come “becchino”, che permette ai veri padroni di nascondere il loro fallimento.

Abbiamo rintracciato Benoît utilizzando i registri commerciali cantonali. RTS ha analizzato quasi 50’000 liquidazioni di aziende in Svizzera dal 2016.

Secondo la nostra indagine, una quarantina di persone hanno causato tra i 10 e i 50 fallimenti in otto anni, liquidando circa 700 aziende. Potrebbero essere di più (vedi metodologia nel riquadro).

Centinaia di casi sospetti

Ovviamente, fare bancarotta non è illegale. Ma rovinare decine di aziende nel giro di pochi anni sembra molto sospetto.

“È chiaramente un indicatore di frode. Il problema è che non riusciamo a individuare la prima bancarotta fraudolenta”, spiega Nicolas Cruchet, procuratore vodese che ha perseguito diversi “becchini”. Il numero crescente di casi rende i truffatori sempre più visibili.

I re delle liquidazioni fasulle, come Benoît, sono probabilmente solo la punta dell’iceberg. Secondo la nostra analisi dei registri delle imprese, più di 170 persone hanno accumulato almeno cinque fallimenti in otto anni.

Un modus operandi simile

Tra questi, abbiamo identificato diversi individui che manipolano il sistema grazie a un modus operandi spesso identico. In primo luogo, un piccolo imprenditore affida la sua azienda in difficoltà a un prestanome, che compare nel registro delle imprese come amministratore unico. Poi sposta la sede legale dell’azienda per coprire le sue tracce e nascondere i debiti, prima di abbandonarla. Pochi mesi dopo, la società viene liquidata.

L’ex titolare evita così i debiti e preserva la sua reputazione. Crea una nuova società, a volte con un nome molto simile a quello della precedente, e continua la sua attività.

Per ricominciare da capo, l’imprenditore paga qualche migliaio di franchi in nero al prestanome, che eredita i debiti. Può sembrare poco, ma i “becchini” sono proprio questo: persone che non hanno nulla da perdere e che non possono mai rimborsare.

Un pensionato sommerso dai debiti

RTS ha rintracciato Benoît. Formatosi come meccanico e poi come venditore di farmaci, ora è in pensione. Sui social network si presenta in giacca e cravatta, con una bella auto e una vacanza al mare. In realtà, il 78enne vallesano vive in un modesto monolocale ed è indebitato per 500’000 franchi.

I debiti delle sue società variano da poche decine a diverse centinaia di migliaia di franchi. Il totale si conta in milioni. Contattato, Benoît non ha mai risposto alle nostre richieste di intervista.

Ma dietro questo personaggio, abbiamo scoperto un sistema di frode con molti complici. E anche vittime.

Lavoratori danneggiati e concorrenza sleale

Pietro Carobbio, della sezione vodese del sindacato Unia, difende i lavoratori danneggiati. Esperto del settore edile, il più colpito dal fenomeno, ha avuto a che fare con Benoît in diverse occasioni.

Ma per il sindacalista, i veri colpevoli sono i padroni che stanno dietro ai becchini. Essi derubano i dipendenti e creano una concorrenza sleale. “Non pagano il salario minimo previsto dai contratti collettivi di lavoro, non pagano i contributi sociali come AVS e LPP. In definitiva, possono permettersi di offrire prezzi più bassi per aggiudicarsi gli appalti. Poi falliscono e ricominciano con lo stesso sistema”, afferma Pietro Carobbio.

“È lui il vero capo”

Abbiamo contattato Osman*, un imprenditore che si nasconde dietro Benoît. La sua ultima società era coinvolta in grandi progetti di subappalto, in particolare a Malley. Lui respinge le accuse di Unia.

“Provate a cercare un operaio che piange, non lo troverete. Tutti sono stati pagati”, dice riferendosi a Benoît. “Non sono il capo dell’azienda. Il vero capo è Benoît. È lui che si occupa delle cose. È nel registro di commercio”.

Per scoprire chi dice la verità, abbiamo rintracciato un insider che ha lavorato con Benoît. È categorico. “Questo imprenditore sta recitando. È lui il vero responsabile”, ci assicura a condizione di mantenere l’anonimato per garantire la sua sicurezza.

Il contribuente, la vittima principale

In tutti i casi, la vittima principale di questi affari rimane la stessa: lo Stato. O, più precisamente, il contribuente. Prima di cedere la propria attività a un prestanome, l’imprenditore reale accumula generalmente debiti con il fisco e la previdenza sociale.

Negli ultimi mesi di attività, non paga più nemmeno i suoi lavoratori. Subentra la cassa integrazione. Questo sistema riduce i danni per i dipendenti, ma aumenta la fattura per il settore pubblico.

Quando l’azienda ha dichiarato bancarotta, non c’era più nulla da sequestrare per pagare i debiti. Le attrezzature sono state vendute o trasferite a un’altra azienda e i conti sono stati svuotati. Nei casi che abbiamo analizzato, l’eccedenza del debito arrivava a 636’000 franchi per una singola azienda.

Auto di lusso e sussidi Covid

Alcuni “becchini” ben organizzati riescono a far crescere ulteriormente la fattura. Pajtim*, condannato lo scorso marzo, ha sul gobbo una quindicina di fallimenti nei cantoni di Vaud, Ginevra e Friburgo. Prima di liquidarle, utilizzava queste società già sovraindebitate per prendere in leasing auto, senza mai pagare le rate. La sentenza parla di 7 Audi, 3 BMW, una Porsche, una Lamborghini e una Jaguar. Diversi veicoli sono scomparsi, probabilmente rivenduti in Kosovo.

Benoît non si è limitato alle liquidazioni abusive. Il vallesano ha ottenuto diversi sussidi Covid nel 2020 per le sue società morenti, per un totale di oltre 400’000 franchi. Una frode di troppo per i tribunali vodesi?

Nell’ottobre 2023, la Corte d’appello penale di Vaud ha condannato Benoît a cinque anni di reclusione. Dovrà restituire oltre 430’000 franchi e rimborsare decine di migliaia di franchi di spese legali, portando il suo debito a circa un milione. Il Vallese ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Condannato e sostituito

Se la condanna sarà confermata, lo Stato potrà recuperare il denaro? È difficile da immaginare. Il 78enne, il cui unico reddito è costituito da 1’650 franchi di rendite di vecchiaia AVS, sembra incapace di rimborsare alcunché.

Poiché le indagini sono lunghe e costose e non consentono alle autorità pubbliche di recuperare gli arretrati, molti truffatori sfuggono alla rete. Le autorità si astengono dal perseguire alcuni abusi, anche evidenti. Inoltre, le condanne non sono sufficienti a fermare l’ingranaggio.

Secondo le nostre informazioni, Benoît è stato sostituito da un altro prestanome. Questo nuovo “becchino”, anch’egli in pensione, opera nello stesso ambiente con un modus operandi simile. Ha più di quindici fallimenti a suo nome, molti dei quali molto recenti, e finora non ha avuto problemi con la legge.

“Con la nuova legge, i truffatori dovranno essere più discreti e astuti”

Ma la nuova legislazione entrata in vigore il 1° gennaio potrebbe porre un freno a questo tipo di truffa. Le vecchie norme erano “l’autostrada per i truffatori che sapevano come procedere. La nuova legge è più simile a una strada di montagna con curve e tornanti. Dovranno essere più discreti e astuti”, afferma il procuratore Nicolas Cruchet.

Lo Stato dovrebbe ora essere in grado di far fallire rapidamente gli imprenditori disonesti che non pagano i loro debiti alla comunità. Senza ritrovarsi a mani vuote.

Resta da vedere se questo sarà sufficiente per condannare i veri proprietari e proteggere l’economia e le finanze pubbliche. Le perdite finanziarie totali dovute ai fallimenti ammontano a circa due miliardi di franchi all’anno. È impossibile stabilire quale parte di questa cifra sia imputabile a liquidazioni abusive.

Come abbiamo individuato i re delle bancherotte Il punto di partenza della nostra indagine sono state le circa 50’000 società “sciolte per fallimento” tra febbraio 2016 e agosto 2024, elencate nell’Indice centrale dei nomi delle imprese (zefix.ch). Abbiamo poi utilizzato le informazioni disponibili nei registri commerciali cantonali di tutta la Svizzera, che contengono i nomi degli amministratori delle società. Sono state incluse solo le persone che erano attivamente coinvolte nell’azienda al momento del fallimento. Inoltre, abbiamo escluso le persone senza diritto di firma o con funzioni speciali, come revisori, procuratori e liquidatori.

