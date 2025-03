II “gipfel” che sto mangiando è svizzero? Per legge devo potrerlo scoprire facilmente

L’indicazione del Paese di produzione sui prodotti da forno è stata introdotta in Svizzera il 1° febbraio 2024. Si applica a tutti gli esercizi commerciali che vendono prodotti da forno, ossia rivenditori e panetterie, ma anche ristoranti e alberghi. Le aziende hanno avuto un anno di tempo per implementare queste regole più severe, obbligatorie dal febbraio 2025. Il Paese di produzione deve essere esplicitamente indicato. Un riferimento come “Made in Bern” non è sufficiente. Fanno eccezione i prodotti dichiarati in conformità alla legislazione Swissness. Il Paese di produzione deve essere indicato per tutti gli altri prodotti, anche se c’è un certo margine di interpretazione.

Secondo l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), le informazioni sul Paese di produzione devono essere “chiaramente visibili, leggibili e comprensibili, ad esempio su un cartello sullo scaffale o, nel caso dei ristoranti, sul menu o su un cartello ben visibile all’ingresso” per i prodotti da forno venduti all’aperto. Una delle ragioni alla base della nuova norma è la crescente importazione di prodotti da forno.

L’ambiguità del bombolone

Anche con le nuove norme, resta ambigua la situazione con i prodotti che vengono solo farciti o conditi in Svizzera. Si tratta, ad esempio, di pane per tramezzini, ciambelle e bomboloni. Quindi, se la pasta per le ciambelle viene importata dalla Germania e poi riempita di marmellata in Svizzera, si può indicare “Svizzera” come Paese di produzione. La legge lo consente per i prodotti “sufficientemente trasformati o preparati” in Svizzera. Secondo l’USAV, ciò avviene se un prodotto “acquisisce le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione di prodotto” a seguito di questa lavorazione.