Calano le vendite di materiale militare in Svizzera

Blindati Leopard dell'esercito svizzero trasportati in treno. Keystone/ Ehrenzeller

Guerre e conflitti: la spesa militare è in crescita, ma la Svizzera sta producendo meno materiale bellico. Tra le ragioni vi sono le severe regole per l'esportazione e il Qatar.

3 minuti

Stefan Reinhart, SRF

L’anno scorso il mondo ha speso 2.443.000.000.000 dollari in armamenti, quasi 2’300 miliardi di franchi svizzeri. Con l’aumento della domanda, ci si aspetta che per le aziende del settore aumentino anche le vendite.

In Svizzera, tuttavia, le vendite sono in calo, di oltre un quarto. Per la precisione, del 27%. Le esportazioni di armi dalla Confederazione ammontavano a poco meno di 700 milioni di franchi svizzeri nel 2023.

Da un lato, ciò è dovuto alle severe norme svizzere in materia di esportazioni. D’altra parte, anche il Qatar ha contribuito al calo delle vendite. Il piccolo Paese del Golfo Persico, che ha ospitato la Coppa del Mondo FIFA nel 2022, ha implementato ampie misure di sicurezza. In particolare, ha acquistato sistemi di difesa aerea per proteggere i vari stadi. Questo ordine di 120 milioni di franchi svizzeri, effettuato prima della Coppa del Mondo FIFA, ha causato parte del calo percentuale delle vendite delle aziende nella Confederazione.

Severe normative sulle esportazioni

“I dipartimenti di vendita delle aziende svizzere hanno un numero significativamente inferiore di contratti”, afferma Matthias Zoller di SWISS ASD (acronimo per aeronautica, sicurezza e difesa), l’associazione di aziende elvetiche attive a livello internazionale nel settore della tecnologia della sicurezza, della difesa e dell’aviazione, parte dell’associazione di categoria dell’industria elettrica e metalmeccanica Swissmem. Le aziende producono sia prodotti militari che civili.

L’inasprimento politico delle norme sulle esportazioni si fa sentire anche nel settore. Ad esempio, l’azienda tedesca Rheinmetall sta producendo meno prodotti in Svizzera, come le munizioni per i carri armati Gepard. Questo perché dal 2021 la Svizzera ha vietato l’esportazione di materiale militare verso Paesi belligeranti. Il divieto si applica anche ai Paesi che potrebbero eventualmente trasferire i materiali ad altri Stati.

“I nostri vicini europei e i nostri clienti più importanti hanno perso la fiducia nella Svizzera e non effettuano più ordini da noi. Un esempio è rappresentato dai Paesi Bassi, che hanno deciso di non acquistare più materiale di difesa svizzero per una questione di principio”, continua Zoller.

Conflitti all’estero, dibattiti in patria

Il dibattito sulla consegna dei carri armati Leopard dismessi è stato al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica svizzera, diventando rapidamente una questione polarizzante. Naturalmente, l’industria è preoccupata per il futuro della sua attività. L'”interpretazione dogmatica della neutralità” è molto minacciosa per l’industria della difesa, ha dichiarato il presidente di Swissmem Martin Hirzel in un’intervista dello scorso ottobre al quotidiano Neue Zürcher Zeitung.

Si stima che 14’000 persone lavorino nell’industria della difesa svizzera, ma è improbabile che la tendenza aumenti. Le associazioni industriali sono attive a livello politico nel tentativo di ammorbidire le severe leggi sulle esportazioni.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz