Il gaucho svizzero che ha fatto fiorire l’orologeria di lusso in Sud America

Svizzero di seconda generazione, Lorenzo Eichmann è ancora molto legato alla sua patria. Cecilia Viscarra

Cittadino svizzero di seconda generazione, Lorenzo Eichmann ha contribuito, un po' per caso, all'insediamento di importanti marchi di orologeria svizzera in Sud America. Da anni si muove tra Ginevra e l'Argentina, tra orologeria e agricoltura. Il suo ritratto.

Se si chiede a qualsiasi sudamericano cosa pensa della Svizzera, è probabile che menzioni formaggio e orologi. Questo cliché non sorprende se si considerano le categorie socio-professionali delle cittadine e dei cittadini svizzeri emigrati in questo continente a partire dal XIX secolo. Il ginevrino Lorenzo Eichmann ha lavorato in entrambi i campi.

Ma partiamo dall’inizio, nella prima metà del XX secolo. Con la sua figura esile, il suo passo deciso per le strade di Buenos Aires e… un accento ginevrino, Lorenzo Eichmann ci racconta la sua storia e quella della sua famiglia. Nel 1917, il suo prozio emigrò in Argentina, assunto da un britannico per gestire una fabbrica di zucchero nella provincia di Tucuman (centro nord). L’attività prosperò, impiegando fino a 4’000 persone al momento del raccolto. Con l’avanzare dell’età, il prozio insistette affinché un membro della sua famiglia rilevasse l’attività. Suo nipote, il padre di Lorenzo Eichmann, si dimostrò interessato. Sposatosi da poco, si trasferì a Tucuman, prima di spostarsi a Buenos Aires, dove nacquero Lorenzo e il fratello.

Lorenzo Eichmann abbandona la scuola dopo il diploma, avvia un’attività di costruzione di mobili con un amico, si sposa e decide di trasferirsi in Svizzera con la moglie argentina alla fine degli anni Ottanta. Il mondo dell’orologeria lo attrae e riesce a ottenere un lavoro temporaneo presso Baume & Mercier. “Il marchio esisteva dal 1830, ma quando ho iniziato mi sono chiesto cosa avessero fatto da allora”, scherza. Riesce allora a farsi trasferire al reparto post-vendita che, secondo lui, era disfunzionale.

Eichmann si dedica poi al catalogo delle forniture e dei pezzi di ricambio: “Abbiamo iniziato a elencare le parti dei nostri orologi perché non sapevamo bene quali componenti contenessero. Così abbiamo dovuto smontarli tutti e attaccare i pezzi uno per uno su una scatola di cartone in modo che qualcuno potesse disegnarli e dare loro un numero. È stato un lavoro davvero mastodontico, ma anche un progetto brillante!”.

Un catalogo di questo tipo ha permesso un migliore controllo dei prezzi, in quanto i componenti di un determinato orologio sono conosciuti e vengono valutati con precisione. Inoltre, questo sistema ha praticamente eliminato gli errori di spedizione, che potevano costare molto all’azienda, soprattutto in termini di tasse doganali, quando i pezzi dovevano viaggiare dall’altra parte del mondo.

Prima di lavorare per Piaget, Lorenzo Eichmann è stato a lungo collaboratore di Baume & Mercier. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Ritorno in Argentina

La vita di Lorenzo Eichmann subisce una svolta nel 1996. L’allora direttore di Baume & Mercier gli chiede di tornare in Argentina per dirigere una filiale che l’azienda aveva appena aperto in quel Paese. Torna in Sud America con la moglie e tre figli. Un quarto nasce poco dopo il suo arrivo. Da allora il suo ruolo è in costante evoluzione e ben presto all’Argentina si aggiungono i mercati del Sudamerica e dei Caraibi. Con il tempo, le sue mansioni si estendono ulteriormente e diventa responsabile di questi mercati per l’intero Gruppo Richemont, di cui Baume & Mercier fa parte.

Tuttavia, i continui viaggi e i cambiamenti all’interno dell’azienda portano lo svizzero a cambiare carriera. Decide di trasferirsi in Uruguay, dove acquista un caseificio dove alleva mucche da carne e coltiva soia. Possiede circa 900 ettari, una superficie non molto estesa per questa regione.

Sebbene Eichmann abbia rinunciato a viaggiare per la maggior parte del tempo, continua a lavorare per gli orologiai ginevrini in Argentina.

Dagli orologi al polo

Il marchio di orologi Piaget ha appena lanciato sul mercato il suo modello Polo. Grazie alle sue pampas e agli allevamenti di cavalli, l’Argentina predomina in questo sport, con i tre tornei più prestigiosi e il record di medaglie ai campionati mondiali. Piaget ha voluto formare una squadra di polo nel 2005 e chiede a Lorenzo Eichmann di occuparsene. Dopo uno stretto contatto con specialisti e allenatori della disciplina, nasce la squadra Pilara Piaget.

Due giocatori di polo argentini si sfidano in una partita (illustrazione) KEYSTONE

Tuttavia, “i campioni di polo sono gente di campagna appassionata di cavalli, ma non di orologi!” Doveva comunque farli avvicinare al marchio. All’epoca, il direttore di Piaget voleva portare a Ginevra uno dei migliori giocatori di polo di tutti i tempi, Marcos Heguy, a scopo promozionale. Ma l’argentino non si lasciò tentare dalla proposta: “Dovete immaginare un ragazzo che vive in mezzo alla pampa, a 700 chilometri da Buenos Aires. Un generoso compenso avrebbe dovuto convincerlo a venire a fare un servizio fotografico a Ginevra. Ma nulla lo interessava meno dei soldi!”

Lorenzo Eichmann convince infine Marcos Heguy a recarsi a Ginevra, dove la squadra avrebbe potuto beneficiare dell’esperienza, ma il giocatore non ha voluto fermarsi per più di tre giorni. “Siamo andati lì per il SIHH (Salon international de la haute horlogerie, da poco denominato Watch and Wonders, ndr), ma poiché c’è stato un errore nella data, non ho avuto il tempo di cambiarmi e sono andato in jeans e maglietta. Appaio in molte foto accanto al direttore di Piaget!”

Ancora oggi si reca regolarmente in Svizzera, dove si trova molto bene. Ma non ha intenzione di tornare. “I miei quattro figli non vogliono vivere lì; ormai si considerano sudamericani a tutti gli effetti. E quando non si è tra le troppe persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, bisogna ammettere che la vita qui è piuttosto piacevole”.

