Il gelataio in bicicletta

In bicicletta, moto o camioncino, il gelataio va di località in località, di piazza in piazza, per portare il suo prodotto rigorosamente artigianale. In questo video d'archivio RSI del 1972 il gelataio Vico Meletta spiega l'interesse della bicicletta sorbettiera.

1 minuto