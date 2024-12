Il villaggio svizzero di Ilanz/Glion vende stambecchi artificiali per risanare le casse pubbliche

Stambecchi grigionesi esposti a Neuchâtel all'esposizione nazionale svizzera del 2002. Keystone / Yoshiko Kusano

Duecentonove stambecchi colorati erano stati inviati come ambasciatori dei Grigioni all'esposizione nazionale svizzera del 2002. Il Comune di Ilanz/Glion, che possiede undici di questi animali in poliestere, è ora costretto a venderli per motivi finanziari.

2 minuti

Le finanze del villaggio di Ilanz/Glion sono in rosso. Per questo motivo le autorità hanno messo mano ai “gioielli della corona” e hanno deciso di vendere i coloratissimi stambecchi, come riporta il Foglio ufficiale. Finora gli animali erano sparsi nelle frazioni di 11 dei 13 ex Comuni che dieci anni fa hanno operato la fusione per formare il grande Comune di Ilanz/Glion.

Nel 2002, il “manto” degli animali era stato dipinto in modo creativo dagli alunni e dalle alunne dei villaggi con i colori degli antichi stemmi. Gli stambecchi erano poi stati inviati all’Expo.02 nella Svizzera francese.

Il “manto” degli animali è stato dipinto da bambini e bambine. Keystone / Yoshiko Kusano

Mentre la maggior parte di questi animali colorati ha avuto una vita piacevole negli ultimi anni, per alcuni è stato più difficile: lo stambecco di Luven vive sul tetto di un garage esposto a tutte le intemperie. Gode però di un’occasionale compagnia umana, cosa che non accade agli stambecchi di Duvin e Ruschein, costretti a trascorrere le loro giornate da soli in una stanza fatiscente e senza luce.

Undici dei 13 stambecchi sono ora in vendita all’asta – due sono stati venduti all’epoca. Poiché le autorità locali dovevano pagare 1’200 franchi per ogni animale per recuperarlo dopo l’esposizione, otto dei 209 Comuni dei Grigioni non l’hanno fatto.

Se Ilanz/Glion riuscirà a vendere tutti gli undici stambecchi a questo prezzo, incasserà 13’200 franchi. È un inizio, anche se modesto, per risanare le casse municipali.

Tradotto con l’aiuto di DeepL/lj

