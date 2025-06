Johan Leutwiler, lo svizzero che forgia spade da samurai giapponesi

Johan Leutwiler al lavoro nella sua officina di fabbro. zVg

Serie Volti della Quinta Svizzera , Episodio 9: Coltiva un mestiere che oggi è quasi dimenticato. Johan Leutwiler è il primo straniero a superare l'esame ufficiale per diventare fabbro di spade in Giappone. Oggi può guadagnarsi da vivere vendendo le sue spade da samurai.

Cavalieri e samurai con le loro armature e spade: un mondo che affascina molti bambini. Johan Leutwiler, tuttavia, da bambino non aveva alcun interesse per loro.

Né conosceva il Paese in cui vive oggi: il Giappone, in Estremo Oriente, lontano dal villaggio vallesano di Monthey, da cui proviene il 35enne.

La possibilità di creare qualcosa con le proprie mani gli è però sempre piaciuta. “Mio nonno era un falegname. Quando andavamo a trovare i nonni, potevamo sempre andare in officina e fare quello che volevamo, lavorare il legno”, racconta al telefono dal Giappone.

Da adolescente, tuttavia, è stato magneticamente attratto dal metallo. All’età di 15 anni ha iniziato un apprendistato come fabbro, dedicandosi alla lavorazione dell’acciaio e dell’acciaio inossidabile. Ha poi esercitato questa professione in Svizzera fino all’età di 27 anni.

È in questi anni che si sviluppa e cresce il suo interesse per il Giappone. Johan Leutwiler ha studiato arti marziali e calligrafia giapponese e ha letto molto sulla cultura del Paese asiatico.

Una tecnologia ineguagliabile, vecchia di mille anni

Una coincidenza ha indirizzato la sua vita su questa strada: da adolescente, durante una vacanza in Francia, aveva visto un’esposizione di spade samurai in un negozio.

“Erano sicuramente delle imitazioni”, racconta. Tuttavia, la mostra lo ha ispirato a riflettere su come vengono realizzate le lame.

I samurai, la classe di guerrieri giapponesi che non esiste più da circa 150 anni, ci hanno lasciato le loro leggende, le loro armature e le loro spade, oggi esposte nei musei di tutto il mondo. Le spade dei samurai, in particolare la katana, esercitano una forte attrazione su molte persone.

Una spada katana del laboratorio di Johan Leutwiler. A seconda del livello di dettaglio e del metodo utilizzato, la produzione può richiedere da alcune settimane a diversi mesi. zVg

“Ho trovato straordinario che sia sopravvissuta una tecnica di forgiatura delle lame giapponesi che ha più di mille anni. Questa tecnica non ha eguali e non può essere realizzata a livello industriale. Ne sono rimasto subito affascinato”, racconta Leutwiler.

Nel 2012, il giovane si è recato per la prima volta nel Paese dei suoi sogni, il Giappone. E fin dal primo giorno ha sentito che quello era il posto giusto per lui. Ama la sua patria natale, non c’è dubbio. “Ma mi sono sentito più a casa in Giappone che in Svizzera”.

Da quel momento in poi, ha avuto un solo obiettivo: “Amavo la spada, amavo il Giappone, volevo diventare un fabbro – in Giappone”.

Il Giappone e la Svizzera condividono molti valori. “Soprattutto per me che sono un campagnolo, perché vengo dal Vallese, quindi sono più un tipo da montagna che da città”. Le persone come lui, che vivono a contatto con la natura, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno in fondo gli stessi valori.

I volti della Quinta Svizzera

In armonia con gli elementi

La natura ha un ruolo centrale nella sua professione: acqua, terra, fuoco e aria sono gli elementi di cui ha bisogno per la forgiatura. “La spada giapponese è un’armonia di tutti gli elementi”, afferma lo svizzero espatriato.

E poiché la terra, che protegge l’acciaio alle alte temperature, e l’acqua sono diverse in ogni regione, anche questo ha un’influenza sulle spade.

Johan Leutwiler lavora l’acciaio, che deve essere piegato più volte fino a diventare una spada. zVg

Leutwiler ha avuto la fortuna di essere assunto da un maestro di katana e di completare l’apprendistato. La formazione è stata dura. È strettamente regolamentata in quanto bene culturale immateriale giapponese.

Cinque anni di formazione sono stati seguiti da un esame di otto giorni che ha richiesto tutto da lui, sia fisicamente che mentalmente.

Il primo fabbro straniero con una qualifica ufficiale

Infine, nel 2024, Leutwiler è diventato il primo non giapponese a possedere il certificato che lo riconosce come fabbro ufficiale e gli permette di aprire una propria fucina in Giappone.

Non è grato solo al suo maestro, ma anche a molte altre persone del Paese che lo hanno sostenuto lungo il percorso.

Una spada è composta da molti strati di metallo indurito e piegato ripetutamente e da un dorso leggermente più morbido, che alla fine risulta nella tipica linea ondulata (in giapponese: Hamon) alla transizione tra i due strati. zVg

Tuttavia, Leutwiler sottolinea che il fatto di essere il primo fabbro straniero in Giappone si basa su informazioni false. In passato, un apprendistato di sei mesi presso un maestro era talvolta sufficiente per potersi definire fabbro, mentre altri dovevano studiare per dieci anni.

Dal 1989, tuttavia, questo mestiere in Giappone è soggetto a regole severe. Leutwiler è quindi il primo occidentale ad aver ottenuto una licenza ufficiale a queste condizioni.

Oggi può vivere del suo mestiere. Produce solo spade. “A volte le persone mi ordinano dei coltelli da cucina, ma non ho tempo, quindi dico loro che se aspettano un anno, sì, posso farli”.

A nord della città di Mihara nella prefettura di HiroshimaCollegamento esterno il vallesano e la sua compagna giapponese hanno acquistato e trasformato una casa abbandonata. L’anno prossimo intende costruirvi la sua nuova bottega.

Johan Leutwiler ama il Giappone rurale, al di fuori delle città più movimentate. zVg

Ben accolto in Giappone

Per poter vivere in Giappone in modo permanente come straniero, Leutwiler ha dovuto superare alcuni ostacoli. “È stato davvero difficile”.

Grazie a una buona preparazione, tuttavia, non ha mai avuto problemi in questo processo: “Ho imparato il giapponese, mi sono adattato alla loro cultura. Non sono venuto in Giappone per fare le cose da vallesano”, dice ridendo.

Oltre al suo lavoro, Leutwiler è stato nominato l’anno scorso “Vitality Swiss Ambassador”Collegamento esterno, un onore conferito dall’Ambasciata svizzera in Giappone.

Esposizione universale a Osaka Dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 si svolge nella città giapponese di Osaka l'Esposizione universale "Designing future Society for our Lives".

Un grande onore, ma anche un’occasione persa: a parte qualche post su Instagram, in Giappone non se n’è fatto nulla, dice sobriamente. “A dire il vero, l’ambasciata svizzera non dà molta importanza all’artigianato giapponese”.

Ma questo non preoccupa il fabbro, che si espone ogni giorno all’enorme calore della sua fornace di oltre mille gradi.

“La cosa più interessante del vivere in una tradizione ultra millenaria è la consapevolezza che il lavoro del fabbro vive dieci volte più a lungo dell’artigiano stesso: io morirò, ma le mie opere rimarranno”.

Un servizio della Radiotelevisione della Svizzera romanda ha ritratto Johan Leutwiler nel programma “Passe-moi les jumelles” quando stava completando il suo apprendistato come fabbro di spade (in francese).

Contenuto esterno

Articolo a cura di Balz Rigendinger

Tradotto con l’aiuto dell’IA/mrj

