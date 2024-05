La bandiera del Giura viaggia ai quattro angoli del mondo per un concorso fotografico

Orgoglio giurassiano in America latina. Cédric Prudat

Le autorità giurassiane hanno recentemente lanciato un concorso fotografico per celebrare il 50mo anniversario della votazione per la creazione del Cantone del Giura, nel 1974. Le giurassiane e i giurassiani sono stati invitati a inviare i loro migliori scatti della bandiera del Cantone da tutto il mondo.

3 minuti

Dalle vette del Monte Everest alle profondità delle Maldive, dal Camerun all’Islanda, la bandiera del Giura sventola in tutto il mondo grazie a coloro che l’hanno portata con sé.

Nel 2015, Jonathan Fleury l’aveva messa in valigia per un viaggio in Africa. Gli è sembrato logico sventolare la bandiera del Giura sulla cima del Kilimanjaro (5’895 metri) in Tanzania.

Jonathan Fleury ha portato il vessillo del Canton Giura sulla cima del Kilimangiaro. Jonathan Fleury

“Ci siamo detti che avremmo dovuto portare la bandiera con noi in modo che, se avessimo raggiunto la vetta, avremmo potuto mostrarla a tutti. Come giurassiani, per il Cantone più giovane della Svizzera, è un motivo di orgoglio mostrare che siamo lì. È emozionante fare grandi cose come questa”, ha dichiarato sabato al telegiornale della Radiotelevisione svizzera di lingua francese.

“La gente ha condiviso parte di sé”

Come Jonathan Fleury, 450 persone hanno partecipato al concorso fotografico “Il flotte notre drapeau” (“Sventola, la nostra bandiera”) lanciato dal Canton Giura per celebrare il 50mo anniversario del voto che ha portato alla creazione del Cantone il 23 giugno 1974.

450 persone hanno partecipato al concorso e hanno portato la bandiera del Giura in tutto il mondo. Valentin Zuber

La giuria è rimasta colpita dalla diversità degli scatti ricevuti. “È interessante vedere fino a che punto le persone hanno condiviso una parte di loro stesse, una parte della loro vita, a volte la loro famiglia o un evento della loro vita. Ci ha commosso”, ha dichiarato il ministro cantonale e presidente della giuria Martial Courtet.

Il concorso è ora chiuso. La giuria selezionerà un gruppo di immagini che saranno esposte dal 23 giugno all’11 agosto 2024 sulla spianata del Théâtre du Jura, “offrendo una galleria a cielo aperto dell’identità giurassiana”, secondo le parole degli organizzatori.

Una bandiera giurassiana agli antipodi del mondo. Alessio Donzé

Un vero e proprio simbolo

A differenza degli altri cantoni svizzeri, la bandiera del Giura è stata creata nel 1947, 32 anni prima che il Cantone diventasse autonomo, il che può spiegare l’attaccamento degli abitanti al loro emblema cantonale.

“Un simbolo come una bandiera può essere il risultato di un’identità. Per gli abitanti del Giura, in un certo senso, il simbolo è stato il mezzo grafico della loro lotta. È stato in prima linea in tutti gli eventi importanti e la gente lo conserva nella memoria collettiva. È coesivo, vincente e pieno di speranza”, analizza il sociologo e professore onorario dell’Università di Ginevra Jean Kellerhals.

La bandiera giurassiana si è data anche al diving. Basile Charmillot / Nathalie Lasselin

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz