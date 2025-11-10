La bise, il vento svizzero con una personalità tutta sua

La bise è un vento freddo e secco che può soffiare sulla Svizzera in qualsiasi periodo dell’anno. È noto per causare mal di testa e dolori articolari.

La bise è un vento unico nel suo genere, tipico della Svizzera. Mentre la maggior parte dei venti nel Paese soffia da ovest verso est, la bise fa esattamente il contrario.

