The Swiss voice in the world since 1935
Quinta Svizzera

La bise, il vento svizzero con una personalità tutta sua

La bise è un vento freddo e secco che può soffiare sulla Svizzera in qualsiasi periodo dell’anno. È noto per causare mal di testa e dolori articolari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Sara Pasino , Isabelle Bannerman , Camille Kündig

La bise è un vento unico nel suo genere, tipico della Svizzera. Mentre la maggior parte dei venti nel Paese soffia da ovest verso est, la bise fa esattamente il contrario.

Leggete il nostro articolo qui sotto per scoprire cosa rende questo vento così particolare.

Altri sviluppi
pescatore

Altri sviluppi

La Svizzera insolita

La bise, un fenomeno meteorologico tipicamente svizzero

Questo contenuto è stato pubblicato al Quando un vento freddo e secco sferza sull’Altopiano svizzero, molte persone si lamentano del mal di testa e di altri disturbi. È la bise che le fa soffrire. Ciò che molta gente ignora è che questo vento particolare esiste solo in Svizzera.

Di più La bise, un fenomeno meteorologico tipicamente svizzero

I più letti
Quinta Svizzera

I più discussi

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR