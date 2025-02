La lobby delle automobili versa milioni per una cattedra universitaria

Keystone / Christian Beutler

L'Università di San Gallo riceve 2,86 milioni di franchi dagli importatori svizzeri di automobili per la ricerca sulla mobilità. Quanto può essere indipendente tale ricerca?

4 minuti

Nel 2012, quando è stato reso pubblico che la grande banca UBS finanziava una cattedra all’Università di Zurigo, ci fu un grande scalpore. Oggi, però, è prassi comune che le cattedre delle università svizzere siano sponsorizzate dal settore privato.

Secondo l’Ufficio federale di statistica, attualmente circa l’8% dei finanziamenti alle università proviene da fondazioni o mandati di ricerca privati.

Una lunga tradizione di partnership

L’Università di San Gallo (HSG) sta avviando una ricerca sulla mobilità, ma lo farà con i fondi degli importatori svizzeri di automobili. Essi contribuiranno con 2,68 milioni di franchi svizzeri in otto anni. Tra gli altri sponsor figurano Porsche, BMW e Toyota.

“La HSG è tradizionalmente legata al settore privato”, spiega Andreas Herrmann, direttore dell’Istituto per la mobilità dell’ateneo, che beneficia dei fondi della lobby automobilistica.

Non vede alcun problema in questo. Tutto è regolato da un contratto. “Lavoro allo stesso modo con le FFS e con altre aziende di trasporto pubblico”, afferma. A suo avviso, non ci sono restrizioni o conflitti di interesse.

Secondo l’Ufficio federale di statistica, nel 2023 l’HSG ha ricevuto circa 13,5 milioni di franchi da fonti private per la sua ricerca. A questi si aggiungono i versamenti delle fondazioni, utilizzati in particolare per finanziare gli istituti.

Anche Mathias Finger non vede “nessun problema” in questo approccio. Il professore emerito ha condotto egli stesso ricerche sui trasporti presso il Politecnico federale di Losanna (EPFL).

Per Mathias Finger, il finanziamento privato della ricerca universitaria non è una minaccia per la ricerca indipendente. A suo avviso, è vero il contrario: “Sono proprio queste frizioni che aiutano la ricerca. Quando hai una cattedra sponsorizzata, devi dimostrare ancora di più la tua indipendenza, altrimenti non hai credibilità, né come persona né come scienziato”.

Finanziamento privato della ricerca In tutta la Svizzera, sempre più fondi privati vengono investiti nella ricerca. Che si tratti di università, istituti superiori o aziende. Nel 2021, il 66% di tutti gli investimenti nella ricerca in Svizzera proveniva dal settore privato. Secondo l’Ufficio federale di statistica, i privati hanno investito 16,8 miliardi di franchi svizzeri nella ricerca. Nel 2000 la cifra era di poco inferiore alla metà, pari a 7,8 miliardi di franchi.

“È importante che il professore sia impiegato dall’università e non dallo sponsor”, spiega lo scienziato Mathias Finger, la cui cattedra è stata sponsorizzata dalla Posta.

Classificare piuttosto che risolvere problemi specifici

Un professore sponsorizzato non ha il diritto di difendere interessi particolari o di condurre ricerche su problemi molto specifici che interessano un solo attore.

“La ricerca deve classificare e fornire una visione d’insieme. Questo è importante”, afferma Finger. Per lui è chiaro che “molte università trarrebbero vantaggio dall’avere cattedre più vicine alla pratica”. Secondo lui, questa vicinanza incoraggerebbe la ricerca interdisciplinare.

La Confederazione vuole stringere i cordoni della borsa

Dal prossimo anno, la Confederazione intende ridurre i fondi destinati alle università. Si tratta di un totale di 460 milioni di franchi svizzeri. Anche la ricerca ne risente.

Il Consiglio federale vuole risparmiare un totale di 3,6 miliardi di franchi in diversi settori per far fronte all’aumento delle spese militari o per finanziare la tredicesima rendita pensionistica. Questo pacchetto di riduzione del budget è in consultazione fino all’inizio di maggio.

