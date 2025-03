La Quinta Svizzera in nove grafici

Circa 30'000 svizzeri e svizzere emigrano ogni anno, secondo l'Ufficio federale di statistica. Keystone / Urs Flueeler

Le svizzere e gli svizzeri vivono in sempre maggior numero all'estero e spesso hanno in tasca almeno un altro passaporto, oltre a quello rossocrociato. Qual è il loro profilo? E quali sono i Paesi preferiti? I dettagli in nove grafici.

8 minuti

Nell’ultimo decennio, secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST)Collegamento esterno,Collegamento esterno circa 30’000 svizzere e svizzeri hanno lasciato la madrepatria ogni anno. A fine 2024, le persone con nazionalità elvetica che vivevano fuori dalla Confederazione erano oltre 826’700, ossia l’11% della popolazione svizzera.

Troverete altri articoli utili sull’espatrio e la vita all’estero sulla nostra pagina “L’emigrazione, in tutta semplicità”. Le informazioni ufficiali della Confederazione sono disponibili sul sito web del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE), inoltre, offre servizi di consulenza.

Il numero di svizzere e svizzeri all’estero è cresciuto di 80’000 unità rispetto a oltre dieci anni fa e di più di 320’000 dal 1993.

Solo tra il 2023 e il 2024, sono oltre 13’000 le confederate e i confederati che hanno ingrossato le file della diaspora, aumentando più o meno fortemente in tutti i continenti eccetto in America del Sud (dove il numero è rimasto stabile).

L’emigrazione spiega solo in parte questa evoluzione al rialzo, poiché le nascite e le naturalizzazioni contribuiscono alla crescita.

Contenuto esterno

Per quasi due terzi in Europa

Circa il 64% di chi risiede fuori dalla madrepatria vive in Europa, perlopiù nei Paesi confinanti (in primis in Francia, con 212’100 persone, seguita da Germania e Italia). I dati sull’emigrazione degli ultimi cinque anni confermano queste posizioni di vertice: il 19% di tutti gli emigranti svizzeri si è diretto in Francia, l’11% in Germania e il 6% in Italia.

Gli Stati Uniti sono la quarta destinazione più popolare per i cittadini e le cittadine svizzere, con il 5% delle emigrazioni. Il Paese ospita la comunità elvetica più numerosa fuori dall’Europa (84’700 persone). In totale, circa un quarto della diaspora svizzera risiede nel continente americano.

L’Argentina è il Paese dell’America latina che accoglie il maggior numero di svizzeri e svizzere (15’100), davanti a Brasile e Cile. Tra Medio Oriente e Asia, il primatista è Israele (24’4700), seguito dalla Thailandia. In Oceania, svizzeri e svizzere si concentrano principalmente in Australia (26’600), mentre per il continente africano ad accoglierne di più è il Sudafrica (7’700).

Contenuto esterno





Se la mappa non appare cliccare quiCollegamento esterno.

Una diaspora prevalentemente femminile

Nell’ultimo decennio, gli uomini svizzeri emigrati sono stati leggermente più numerosi delle donne: ogni anno rappresentano in media il 52% delle persone che emigrano.

Tuttavia, le donne costituiscono una leggera maggioranza della diaspora (54%). Il fatto che le persone siano nate svizzere o abbiano acquisito la cittadinanza svizzera all’estero spiega probabilmente questa differenza, che si riscontra in tutti i Paesi con la diaspora elvetica più grande.

Fa eccezione il Vaticano, dove la quasi totalità dei 158 passaporti rossocrociati è in mano a uomini. La Guardia svizzera pontificia è in effetti un corpo militare interamente maschile.

La gioventù adulta emigra di più

La fascia di età compresa tra i 20 e i 35 anni è quella in cui emigra il maggior numero di svizzeri e svizzere (un terzo del totale). Una seconda categoria a forte emigrazione (un quinto del totale) è la popolazione tra i 55 e il 69 anni.

Contenuto esterno

>> Molti svizzeri e molte svizzere emigrano quando raggiungono l’età della pensione per sfuggire alle difficoltà finanziarie, come spiega questo articolo:

Altri sviluppi

Altri sviluppi “Coi soldi della pensione non riesco a vivere in Svizzera” Questo contenuto è stato pubblicato al Aumentano le persone che ritirano il capitale ed emigrano in Paesi meno costosi: c’è chi lo fa per necessità ma anche chi parte all’estero per scelta di vita. Le testimonianze. Di più “Coi soldi della pensione non riesco a vivere in Svizzera”

Svizzeri e svizzere all’estero sono perlopiù in età lavorativa (55%). La cosiddetta Quinta Svizzera conta circa una persona su cinque sotto i 18 anni di età e quasi una su quattro di 65 anni o più. Il gruppo ’65+’ è quello che è cresciuto maggiormente (+4% tra il 2023 e il 2024, dopo un aumento simile l’anno precedente).

Contenuto esterno

Agli estremi della piramide

Tra i Paesi che ospitano grandi comunità svizzere, la Thailandia, il Portogallo, la Spagna e il Sudafrica si distinguono per l’alta quota di persone anziane: se l’età media delle svizzere e degli svizzeri all’estero è di 43 anni, in Thailandia è di 55. Tra il 2023 e il 2024, la percentuale delle persone ’65+’ è aumentata soprattutto in Portogallo e Thailandia (rispettivamente del 16% e del 7%).

>> Leggi: “Le persone pensionate svizzere all’estero che vivono lussuosamente sono l’eccezione”

Israele accoglie invece la comunità svizzera all’estero di gran lunga più giovane: quasi la metà delle persone con cittadinanza elvetica è minorenne e l’età media è di 27 anni.

Contenuto esterno

La metà delle persone emigrate in tre Cantoni

Uno sguardo ai Cantoni di origine delle persone emigrate svizzere mostra la predominanza di Zurigo, Vaud e Ginevra. Insieme, questi tre Cantoni urbani e globalizzati rappresentano quasi la metà di tutte le emigrazioni ufficiali tra il 2019 e il 2023.

Ciò ha a che fare non solo con la loro popolazione. Anche tenendo conto del fatto che Zurigo e Vaud sono tra i Cantoni più popolosi, rimangono sovrarappresentati. Questo è ancora più vero per Ginevra: il 13% degli svizzere e delle svizzere emigrate risiedeva nel piccolo Cantone francofono, in cui vive solo il 5% della popolazione elvetica.

La maggior parte è rimasta nell’area della Grande Ginevra, ma sul lato francese. Secondo l’organizzazione Genevois sans frontières, la crisi abitativa del Cantone spinge ogni anno tra le 2’500 e le 3’000 persone a trasferirsi nella vicina Francia. Un numero elevato, se si considera che nel 2023 sono emigrate dal Cantone di Ginevra un totale di 3’700 persone.

Berna, invece, è il secondo Cantone più popoloso (vi risiede il 13% della popolazione elvetica), ma è stato il Cantone di origine solo dell’8% delle persone emigrate.

Contenuto esterno

Tre su quattro hanno un’altra cittadinanza

Tre quarti degli svizzeri e delle svizzere residenti all’estero possiedono, oltre a quella rossocrociato, almeno un altro passaporto. Ma questa proporzione varia sensibilmente a seconda del Paese di residenza.

In Thailandia si registra la quota maggiore di svizzere e svizzeri che non hanno altre nazionalità. Al contrario, la diaspora elvetica residente in Argentina è quasi interamente plurinazionale.

Contenuto esterno

Circa la metà torna in Svizzera

L’UST ha studiato le traiettorie migratorie di un gruppo rappresentativo di persone tra il 2011 e il 2022. Ad oggi, queste sono le migliori statistiche disponibili per dare un’idea della durata della permanenza all’estero degli svizzeri e delle svizzere che scelgono di emigrare.

I dati mostrano che più della metà degli svizzeri emigrati dalla Confederazione nel 2011, vi risiedeva di nuovo nel 2022, con variazioni significative a seconda del luogo di nascita. Le persone nate in Svizzera tornano in patria più spesso di quelle nate all’estero (con un tasso di ritorno dopo undici anni del 56% rispetto al 40%).

Anche il periodo di emigrazione tende a essere più breve per le persone nate in Svizzera: più di un terzo è tornato in patria entro tre anni dalla partenza, rispetto a meno di un quarto di chi è nato all’estero.

Contenuto esterno

La voglia di partire è più forte della nostalgia di casa?

Resta il fatto che, ogni anno, sono più gli svizzeri e le svizzere che fanno il grande passo e vanno a vivere all’estero che quelli che vengono (o tornano) a stabilirsi nella Confederazione. L’unica eccezione degli ultimi trent’anni è stata nel 2020, l’anno della pandemia. Da allora, il numero di partenze è tornato a crescere.

Nel 2023 (ultimo anno disponibile), quasi 31’000 cittadini e cittadine svizzere hanno lasciato la Confederazione e circa 22’000 vi hanno fatto ritorno.

A cura di Samuel Jaberg

Questo articolo è stato pubblicato la prima volta il 7 ottobre 2024. È stato aggiornato e completato il 28 marzo 2025 con gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Dove emigrano gli svizzeri? Questo contenuto è stato pubblicato al Ogni anno, circa 30’000 svizzeri lasciano la loro patria. Le statistiche ci dicono di più. Di più Dove emigrano gli svizzeri?

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative