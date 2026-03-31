La Quinta Svizzera nel 2025 in nove grafici

Circa 30'000 svizzeri e svizzere emigrano ogni anno, secondo l'Ufficio federale di statistica. Keystone / Urs Flueeler

Le svizzere e gli svizzeri vivono in sempre maggior numero all'estero e spesso hanno in tasca almeno un altro passaporto, oltre a quello rossocrociato. Qual è il loro profilo? E quali sono i Paesi preferiti? I dettagli in nove grafici.

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Pauline Turuban Scrivo articoli originali e approfonditi basati sui dati, utilizzando le mie competenze nell'analisi e nella visualizzazione dei dati. Mi occupo di una vasta gamma di argomenti, tra cui il ruolo della Svizzera nel commercio globale, il cambiamento climatico e la demografia. Nata e cresciuta in Francia, ho studiato relazioni internazionali a Lione e mi sono poi laureata alla scuola di giornalismo di Lille nel 2011. Vivo in Svizzera dal 2012 e ho lavorato alla RTS per otto anni prima di entrare in SWI swissinfo.ch nel 2020.

Nell’ultimo decennio, secondo gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica (UST)Collegamento esterno, circa 30’000 svizzere e svizzeri hanno lasciato la madrepatria ogni anno. A fine 2025, le persone con nazionalità elvetica che vivevano fuori dalla Confederazione erano oltre 838’600, ossia l’11% della popolazione svizzera.

Questa cifra rappresenta quasi 64’000 persone in più rispetto a dieci anni fa e un aumento di circa 340’000 dal 1993. Solo tra il 2024 e il 2025, la diaspora è cresciuta di circa 12’000 persone. Il loro numero è aumentato, in misura più o meno marcata, in tutte le regioni del mondo.

L’emigrazione spiega solo in parte questa evoluzione al rialzo, poiché le nascite e le naturalizzazioni contribuiscono alla crescita.

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Per quasi due terzi in Europa

Circa il 64% di chi risiede fuori dalla madrepatria vive in Europa, e circa la metà di queste nei Paesi confinanti.

Con 212’400 persone, la Francia ospita la comunità più numerosa, seguita da Germania (102’100) e Italia (53’100).

Gli espatri registrati Collegamento esternonegli ultimi cinque anni confermano queste prime tre posizioni: su oltre 146’000 partenze di cittadine e cittadini svizzeri, quasi 24’000 (16%) hanno avuto come destinazione la Francia, 13’000 (9%) la Germania e 7’500 l’Italia (5%).

Altrove in Europa, altre importanti comunità di svizzeri e svizzere risiedono nel Regno Unito (41’400) e in Spagna (28’200). Dal 2020, quest’ultima è il quarto Paese di destinazione per chi emigra dalla Svizzera. La diaspora elvetica in Spagna ha registrato una crescita significativa del +3% tra il 2024 e il 2025.

Gli Stati Uniti, quinto Paese di destinazione per le emigrazioni di cittadine e cittadini svizzeri, accolgono la più grande collettività di svizzeri e svizzere all’estero al di fuori dell’Europa (85’900 persone), seguiti dal Canada (42’000). In totale, quasi un quarto della diaspora vive nel continente americano.

L’Argentina è il Paese dell’America latina che accoglie il maggior numero di svizzeri e svizzere (15’100), davanti a Brasile e Cile. Nel continente asiatico, il primato spetta a Israele (25’000 svizzeri e svizzere all’estero), seguito dalla Thailandia. In Oceania, la comunità di svizzeri e svizzere si concentra principalmente in Australia (26’600, ovvero la terza diaspora più numerosa al di fuori dell’Europa) e, nel continente africano, in Sudafrica (7’600).

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Una diaspora prevalentemente femminile

Nell’ultimo decennio, gli uomini svizzeri emigrati sono stati leggermente più numerosi delle donne: ogni anno rappresentano in media il 52% delle persone che emigrano.

Tuttavia, le donne costituiscono una leggera maggioranza della diaspora (54%). Il fatto che le persone siano nate svizzere o abbiano acquisito la cittadinanza svizzera all’estero spiega probabilmente questa differenza, che si riscontra in tutti i Paesi con la diaspora elvetica più grande.

Fa eccezione il Vaticano, dove la quasi totalità dei 159 passaporti rossocrociati è in mano a uomini. La Guardia svizzera pontificia è in effetti un corpo militare interamente maschile.

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La gioventù adulta emigra di più

La fascia di età compresa tra i 20 e i 35 anni è quella in cui emigra il maggior numero di svizzeri e svizzere (un terzo del totale). Una seconda categoria a forte emigrazione (un quinto del totale) è la popolazione tra i 55 e il 69 anni.

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Svizzeri e svizzere all’estero sono perlopiù in età lavorativa (55%). La cosiddetta Quinta Svizzera conta circa una persona su cinque sotto i 18 anni di età e quasi una su quattro di 65 anni o più. Il gruppo ’65+’ è quello che è cresciuto maggiormente (+4% tra il 2024 e il 2025, dopo un aumento simile nei due anni precedenti).

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Agli estremi della piramide

Tra i Paesi che ospitano grandi comunità svizzere, la Thailandia, il Portogallo, il Sudafrica e la Spagna si distinguono per l’alta quota di persone anziane: se l’età media delle svizzere e degli svizzeri all’estero è di 43 anni, in Thailandia è di 55.

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Israele accoglie invece la comunità svizzera all’estero di gran lunga più giovane: quasi la metà delle persone con cittadinanza elvetica è minorenne e l’età media è di 27 anni.

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La metà delle persone emigrate in tre Cantoni

Uno sguardo ai Cantoni di origine delle persone emigrate svizzere mostra la predominanza di Zurigo, Vaud e Ginevra. Insieme, questi tre Cantoni urbani e globalizzati rappresentano quasi la metà di tutte le emigrazioni ufficiali tra il 2019 e il 2023.

Ciò ha a che fare non solo con la loro popolazione. Anche tenendo conto del fatto che Zurigo e Vaud sono tra i Cantoni più popolosi, rimangono sovrarappresentati. Questo è ancora più vero per Ginevra: il 13% degli svizzere e delle svizzere emigrate risiedeva nel piccolo Cantone francofono, in cui vive solo il 5% della popolazione elvetica.

La maggior parte è rimasta nell’area della Grande Ginevra, ma sul lato francese. Secondo l’organizzazione Genevois sans frontièresCollegamento esterno, la crisi abitativa del Cantone spinge ogni anno tra le 2’500 e le 3’000 persone a trasferirsi nella vicina Francia. Un numero elevato, se si considera che nel 2023 sono emigrate dal Cantone di Ginevra un totale di 3’700 persone.

Berna, invece, è il secondo Cantone più popoloso (vi risiede il 13% della popolazione elvetica), ma è stato il Cantone di origine solo dell’8% delle persone emigrate.

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Tre su quattro hanno un’altra cittadinanza

Tre quarti degli svizzeri e delle svizzere residenti all’estero possiedono, oltre a quella rossocrociato, almeno un altro passaporto. Ma questa proporzione varia sensibilmente a seconda del Paese di residenza.

In Thailandia si registra la quota maggiore di svizzere e svizzeri che non hanno altre nazionalità. Al contrario, la diaspora elvetica residente in Argentina è quasi interamente plurinazionale.

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Sei persone su dieci tornano in Svizzera

L’UST ha studiato i percorsi migratori Collegamento esternodi un gruppo rappresentativo di persone tra il 2015 e il 2024. Ad oggi, queste sono le migliori statistiche disponibili per dare un’idea della durata della permanenza all’estero degli svizzeri e delle svizzere che scelgono di emigrare.

I dati mostrano che il 57% delle svizzere e degli svizzeri emigrati dalla Confederazione nel 2015, vi risiedeva di nuovo nel 2024, con variazioni significative a seconda del luogo di nascita. Le persone nate in Svizzera tornano in patria più spesso di quelle nate all’estero.

Anche il periodo di emigrazione tende a essere più breve per le persone nate in Svizzera: più di un terzo è tornato in patria entro tre anni dalla partenza, rispetto a meno di un quarto di chi è nato all’estero.

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La voglia di partire è più forte della nostalgia di casa?

Resta il fatto che, ogni anno, sono più gli svizzeri e le svizzere che fanno il grande passo e vanno a vivere all’estero che quelli che vengono (o tornano) a stabilirsi nella Confederazione. L’unica eccezione degli ultimi trent’anni è stata nel 2020, l’anno della pandemia. Da allora, il numero di partenze è tornato a crescere.

Nel 2024 (ultimo anno disponibile), oltre 30’000 cittadini e cittadine svizzere hanno lasciato la Confederazione e circa 22’500 vi hanno fatto ritorno.

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A cura di Samuel Jaberg

Questo articolo è stato pubblicato la prima volta il 7 ottobre 2024. È stato aggiornato e completato il 28 marzo 2025 con gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica.

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