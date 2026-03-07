The Swiss voice in the world since 1935
Quinta Svizzera

La Svizzera presenta i primi sci elettrici al mondo

Un’azienda svizzera ha brevettato gli E‑Skimo, un paio di sci alimentati a batteria pensati per aiutare anche gli sciatori meno esperti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.

Alexandra Gföhler

I primi modelli sono stati messi in vendita questo inverno, ma l’idea non convince tutti.

Guardate il nostro video per scoprire come funzionano gli e‑sci e perché i critici sostengono che la tecnologia non sia così geniale come sembra.

Leggete il nostro articolo per saperne di più:

Quinta Svizzera

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

